Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 dicembre: Gloria mente sul bacio con Ezio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 19 dicembre, ci svelano che dopo il bacio che si sono scambiati, Ezio e Gloria hanno deciso che saranno partner lavorativi, e lei sarà la finanziatrice del suo progetto. Da un parte Ezio informa Vittorio della sua decisione, dall’altra Gloria fa lo stesso con Armando, al quale però evita di dire del bacio tra lei e Colombo. Intanto, Gemma, rimasta sola dopo la partenza di Stefania con Marco, non ha con chi confidarsi in merito alla crisi che sta passando la sua famiglia, così alla fine si sfoga con Roberto, che sembra capirla più di quanto lei creda.

Anche Irene è triste dopo l’addio di Stefania: ha perso la sua migliore amica e ne sente molto la mancanza, anche se non vuole darlo a vedere. Alfredo intuisce che c’è qualcosa che non va in lei, quindi è preoccupato e tenta un approccio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Vittorio è tornato ad essere un uomo non sposato dopo essersi liberato della sua fede nuziale che lo legava a Marta. Matilde è la prima ad accorgersi di questa mancanza, e ne rimane molto sorpresa. Dopo aver rivisto Ludovica, Marcello pensa solo a lei e ha in mente un solo obiettivo: riconquistarla. Il barista è fermamente convinto di riuscirci, ma non sa che la sua ex non appare intenzionata a lasciarsi di nuovo andare con lui, specialmente perché con Ferdinando sembra andare a gonfie vele. Intanto, Don Saverio scopre che Ezio ancora non è tornato a casa, mentre quest’ultimo comunica a Veronica che accetterà il denaro di Gloria, contro il suo volere…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, in galleria si organizza una festa d’addio a Marco e Stefania, prossimi in partenza per gli Stati Uniti. Dopo tanti dubbi, Stefania si è alla fine convinta a buttarsi nella sua nuova vita Oltreoceano, consapevole del fatto che la sua famiglia starà bene. In realtà, dopo i saluti, Irene cade nello sconforto, mentre Gloria ed Ezio, tristi per l’addio della loro figlia, si baciano. Vittorio, dopo l’annullamento del matrimonio con Marta, si toglie la fede nuziale. Adelaide nasconde a Marcello la lettera di Ludovica e omette il fatto che la sua ex fidanzata sta tornando a Milano. Così il co-proprietario della caffetteria incontra la giovane per puro caso al Circolo, ma non solo: scopre anche che la Contessa sapeva tutto.

