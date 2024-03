Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 marzo 2024: Adelaide cercherà di riconquistare Marcello e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, martedì 19 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Adelaide è molto gelosa della vicinanza tra Marcello e Rosa. La Contessa cerca di riconquistare Barbieri, attirandolo a un incontro per parlare dell’affare con Hofer. Nel frattempo, Marta farà la conoscenza di Rita una ragazza della casa-famiglia e sarà molto colpita dalla sua storia. Vittorio cercherà un modo per aiutare la giovane. Maria continua a pensare al bacio con Vito; che si stia innamorando di lui?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 marzo 2024

Adelaide si è risentita del fatto che Marcello non si fosse recato all’inaugurazione della casa-famiglia. La Contessa è consapevole di essere stata lei a porre fine alla loro relazione, ma non si aspettava che Barbieri fosse ancora risentito della sua decisione.

La zia di Marta comincia a nutrire della gelosia per l’avvicinamento di Marcello a Rosa, e capisce di essere ancora innamorata di lui. Adelaide tenta di riconquistare Barbieri e decide di incontrarlo con la scusa di parlare dell’affare con Hofer. Maria non fa altro che pensare al bacio di Vito. Il Lamantia si è presentato all’intervista a sorpresa, baciando la Pugliesi che comincia a capire qualcosa sia cambiato nei confronti del suo ex fidanzato. Che si stia innamorando? Nel frattempo, Salvo rifiuta il piano di Delia e Irene per far allontanare Tullio ed Elvira.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Marta è tornata a Milano con la zia. Adelaide si presenta all’inaugurazione della casa-famiglia per la quale la nipote ha lavorato tanto, con la speranza anche di incontrare Marcello. Barbieri, però, decide di non presentarsi per evitare l’imbarazzo della situazione.

Questo farà rimanere molto male Adelaide, la quale si infuria con Marcello perchè non è venuto neanche a salutarla. Nonostante sia stata lei a chiudere la relazione, è evidente che la donna provi verso di lui ancora dei sentimenti. I due si rincontreranno di nuovo quando Marcello chiamerà Adelaide per chiederle una mano con Vittorio. Nel frattempo, Delia chiederà a Salvatore di ospitare Elvira e Tullio nella Caffetteria per potersi allenare in vista della gara di ballo. Matilde, non riesce a mettere da parte la gelosia nei confronti del suo fidanzato e litiga con Marta.

