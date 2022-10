Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 ottobre: Gemma scopre di Clara e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 19 ottobre: Ezio e Gloria, intervista doppia

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 19 ottobre ci dicono che Ezio si prepara alla doppia intervista con Gloria, sia per ribadire che il suo matrimonio con quest’ultima è finito, sia per tutelare la sua relazione con Veronica (che è ancora segreta). Tuttavia, le domande del giornalista saranno sempre più scomode, tanto da far ritrovare ai due ex coniugi la complicità. In tutto questo, a risentirne sarà proprio Veronica, la quale inizierà a sentirsi il terzo incomodo della situazione… E alla fine, dopo l’intervista, emergerà una verità scottante sul conto della nuova fiamma di Ezio.

Intanto, la nipote di una socia del circolo, una baronessa, ha bisogno di un abito per il suo debutto in società e Matilde lo viene a sapere, quindi decide di affidare il disegno del vestito a Maria, per mettere alla prova le sue doti di stilista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 19 ottobre: Gemma scopre dov’è nascosta Clara

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Gemma scopre che Clara sta dormendo in magazzino e si è fatta aiutare da Alfredo per mantenere il segreto. La ragazza, a quel punto, riuscirà a convincere l’amica a dirle tutto e poi deciderà di aiutarla. Tuttavia, i suoi sforzi saranno vani poiché Don Saverio scoprirà per primo la verità sulla nipote, e deciderà di rispedirla al paese.

Intanto continua la vicinanza tra Adelaide e Marcello; la Contessa gli suggerisce di dedicarsi soltanto agli affari relativi al Circolo e di lasciare la Caffetteria.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio vuole assolutamente annullare il matrimonio con Gloria, ma non è riuscito finora a trovare chi potesse aiutarlo ad accelerare i tempi. Tuttavia alla fine riesce a trovare un piano… Nel frattempo Vittorio cerca di riguadagnare la fiducia di Matilde, e intanto spiega alle Veneri la sua nuova idea: creare una nuova rubrica nel Paradiso Market dedicata ai problemi sentimentali, col titolo de “La posta del cuore”.

Invece, Clara sta vivendo da alcuni giorni nel magazzino, grazie all’aiuto di Alfredo. Irene, però, comincia a notare lo strano comportamento di quest’ultimo, e si convince che porti lì le sue donne di nascosto. Vittorio cerca di riconquistare la fiducia di Matilde, dopo l’episodio della lettera privata. Intanto, i giornalisti stanno tempestando di domande Ezio: sono tutti molto curiosi di conoscere i particolare del suo matrimonio con Gloria, soprattutto dopo la liberazione di quest’ultima. Incalzata dal libro di Stefania, una giornalista insiste su un particolare curioso e, grazie all’intercessione di Marco, riesce ad ottenere un’intervista con i Colombo.

