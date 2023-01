Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 gennaio: Tancredi stupisce Matilde!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 2 gennaio, ci svelano che l’affare di Marcello e Adelaide è andato in porto: dopo aver comprato Palazzo Andreani, entrambi si confidano sui grandi progetti che hanno al riguardo. Al contrario, Umberto è furioso per aver perso il grande affare e si tormenta cercando di capire chi possa averglielo soffiato. Sicuramente deve essere qualcuno che ha ascoltato le sue parole, e Umberto non sospetta minimamente che Marcello ha agito alle sue spalle.

Intanto, Irene, dopo aver mentito ad Alfredo, comincia a risentire della distanza messa da Alfredo, anche se non vuole darlo a vedere. Come reagirà quando scoprirà che Clara ha retto il gioco al ragazzo? Al Paradiso, nel frattempo, arriva un piccolo orfanello di nome Adelmo, inizialmente affidato alla parrocchia di Don Saverio, che porta un po’ di gioia al grande magazzino.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Vittorio vorrebbe un confronto con Matilde, ma ne resta deluso quando lei gli confida di aver trascorso il giorno di Capodanno con Tancredi. Conti è quindi costretto ad accusare il colpo in silenzio. Infine, il Sant’Erasmo sembra proprio intenzionato a riconquistare la moglie, dato che si presenta lei stupendola con un regalo inaspettato…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene ha trovato un modo per liberarsi dalla corte sfrenata di Alfredo, e infatti confida alle amiche di aver finto di essersi fidanzata con l’artista del Paradiso, Michele, che già nei giorni scorsi stava palesemente flirtando con lei. Alfredo non la prende ovviamente bene, quindi affronta il rivale in amore; quest’ultimo, però, gli rivela che tra lui e Irene non c’è assolutamente nulla! Alfredo è quindi molto irritato e si sente preso in giro dalla venere. Clara è dalla sua parte. Ferdinando percepisce che Ludovica non gli è sincera, specialmente dopo quelle parole di Fiorenza. L’uomo quindi indaga al Circolo per capire quale sia il segreto che la donna gli sta tenendo nascosto e comincia a sospettare che la sua bella fidanzata non è poi così felice di averlo al suo fianco, ma a lui non sembra importargli.

Gemma rivede una sua vecchia conoscenza: Carlos Garcia, che si trova di passaggio al circolo. Tutto ciò mentre tra lei e Roberto nasce una bella amicizia fatta di confidenze, segreti e una conoscenza sempre più approfondita. Adelaide e Marcello gongolano perché sono riusciti a mettere fuori gioco Umberto con il loro affare, quindi ora hanno qualcosa di cui festeggiare. Infine, Tancredi ammette la sua intenzione di riprendersi Matilde perché vuole riavere la moglie al suo fianco.











