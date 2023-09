Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Alfredo contro Salvo, si accende la sfida

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Ciro inizia a sospettare che la sua famiglia non gli stia raccontando il vero. In particolare, il signor Puglisi crede che sua figlia gli stia mentendo. Così decide di andare al Paradiso per cercarla, e in effetti lì vi trova Agata in veste di venere intenta a chiacchierare con le sue colleghe. I dubbi di Ciro erano quindi fondati: sua figlia lavora nel grande magazzino! L’uomo glielo aveva espressamente vietato poiché desidera che continui i suoi studi di infermiera. La ragazza si troverà quindi di fronte a una scelta.

Intanto Salvatore e Alfredo si sfidano su chi dei due diventerà il modello per la copertina del Paradiso Market. I ragazzi sfilano cercando di attirare l’attenzione di Roberto e Vittorio, i quali, però, sono piuttosto perplessi di fronte la loro goffaggine. L’intento di Salvo è chiaro: vuole riconquistare Elvira e spera di far colpo su di lei con questa sfida. Peccato che il barista riceverà una bella doccia fredda poiché la ragazza gli confessa che ormai lo vede solo come un amico.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 21 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, dopo essere stato cacciato da Marcello da Villa Guarnieri, Umberto non si arrende: vuole assolutamente conoscere il segreto che custodisce Adelaide. E’ sicuro che la donna nasconda qualcosa e non si fermerà di fronte a un rifiuto. La Contessa, intanto, prova a reagire al suo dolore per il rifiuto della figlia, quindi decide di presentarsi a sorpresa a un evento al Circolo. Ben presto, però, si rende conto che è stata una pessima ida poiché non regge alla pressione di parlare in pubblico…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide non si fa più vedere al Circolo: è praticamente sparita. Ancora molto delusa da sua figlia Odile che ha deciso di non accettare più il suo invito a raggiungerla, la Contessa si è chiusa in sé e ha deciso di rivelare il suo segreto solo alle persone a lei più care, Matilde e Marcello. Quest’ultimo, dopo la confessione di Matteo, inizia a indagare più a fondo sulla sua famiglia. Agata per un soffio evita che suo padre scopra che ora è una commessa al Paradiso. Irene propone Alfredo come modello sulla copertina del Paradiso Market, ma Salvo lo sfida perché vuole far colpo su Elvira, che si è fidanzata. Umberto è curioso di sapere cosa sia successo ad Adelaide, ma viene bruscamente allontanato da Marcello.











