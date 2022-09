Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 21 settembre: la “piccola” bugia di Gemma

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 21 settembre: la “piccola” bugia di Gemma

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 21 settembre ci dicono che alla fine le veneri hanno votato per riammettere Gemma al Paradiso, grazie a un giro di votazioni proposto da Vittorio e Roberto. Le colleghe scelgono di riaverla tra loro, ma la ragazza è troppo orgogliosa e inizialmente afferma di aver trovato un nuovo lavoro pur di non accettare la loro misericordia.

Sfortunata per lei, Ezio scopre la piccola bugia della figliastra e la affronta, cercando di convincerla a farle cambiare idea. In quale altro posto potrebbe venire assunta? Di fronte a tale possibilità, Gemma ci penserà su.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 21 settembre: Marco confesserà il segreto di Adelaide?

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci dicono inoltre che Matilde dà buca a Vittorio Conti e non si presenta al suo appuntamento. Per quale motivo la giovane ha deciso di non farsi vedere? Eppure il loro primo incontro sembrava positivo… Altrove, Umberto scopre che Adelaide ha anticipato le sue mosse, confessando il misfatto al nipote Marco.

L’abile imprenditore capisce che l’ha fatto per liberarsi dal suo ricatto. A questo punto però, spetta a Marco la decisione più grande: decidere se sia giusto raccontare tutto a Stefania, ossia che la zia ha impedito il riavvicinamento con la madre alla sua festa di fidanzamento…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Stefania ha perdonato Gemma, ma si dimostra ancora fredda nei suoi confronti, e la situazione tra le due non è delle migliori. Marcello è di ritorno dalla Svizzera e si presenta come un “nuovo uomo”, anche se i sentimenti verso Ludovica rimangono invariati. Roberto e Vittorio discutono sul riprendere o meno Gemma come venere, visto che la ragazza sta cercando lavoro e sembra anche ben disposta a gettarsi tutte le cattiverie passate alle spalle. Alla fine i due decidono di far scegliere alle Veneri.

Umberto mente a Flora sulla modalità utilizzata per neutralizzare Adelaide, ma la Contessa lo anticipa e confessa a Marco di essere stata lei a impedire che Gloria andasse alla festa di fidanzamento di Stefania. In questo modo, Adelaide dimostra di essere un passo avanti a Umberto, ma a quale prezzo? Marco infatti rimane molto ferito da questa rivelazione.











