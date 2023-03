Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 22 marzo: Flora e Maria, di nuovo rivali?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 22 marzo, ci svelano che la spaccatura interna al Paradiso comincia a mostrare le sue conseguenze. Per seguire i rispettivi compagni, Flora e Matilde hanno tradito la fiducia di Vittorio e delle persone a loro più care, ma ben presto cominceranno ad avere dei sensi di colpa. Tancredi infatti capisce che sua moglie è rimasta molto amareggiata e ferita dalla rottura con Adelaide, la donna che l’aveva accolta in casa sua considerandola al pari di una sorella. Maria invece è molto delusa da come si è comportata Flora nei confronti del Paradiso, quindi la affronta e le dà della traditrice. Tra le due stiliste vi è dunque un duro scontro, com’era prevedibile, che lascerà entrambe ferite.

Wax e Aaron, dura lite ad Amici 22/ "Vattene a fancu*o. Non me ne frega un caz*o..."

Nel frattempo, Vittorio prepara l’intera sfilata della nuova collezione e chiede proprio a Maria di occuparsene. Nonostante la delusione, la giovane stilista vorrebbe Flora al suo fianco per un’ultima volta, dato tutto l’aiuto che le ha fornito dal primo momento in cui è arrivata al magazzino.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 22 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Irene pressa Alfredo affinché si informi su chi era la misteriosa ragazza che ha visto con Vito. Il magazziniere ovviamente sa la verità, ma è consapevole che aspetta al contabile rivelare tutto quanto a Maria. Lo farà, prima o poi? O porterà avanti questa bugia ancora a lungo? Intanto Ezio è sempre più coinvolto da Gloria: ormai ha deciso di passare la sua vita con lei. Dopo una notte di passione, Colombo ha però i sensi di colpa verso la sua attuale famiglia. Sa quanto Veronica conti su di lui per la situazione della gravidanza di Gemma. A quel punto, Ezio si vede costretto a prendere una decisione drastica che cambierà il corso della sua vita per sempre…

Gigi e Andrea "mai litigato"/ "Smesso di fare film prima che pubblico si stancasse"

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene e Alfredo sono ufficialmente una coppia. Gemma decide di accettare la proposta dei suoi genitori: crescerà il figlio con loro e lo spaccerà come suo fratello. Vittorio vede il mondo crollargli addosso: Matilde gli rivela i piani del marito di costruire un magazzino rivale al Paradiso, e che oltretutto lei dovrà dirigere. Anche Flora lo tradisce per seguire Umberto, pure lui coinvolto nel progetto imprenditoriale di Tancredi. Vittorio a quel punto può solo contare sull’appoggio di Adelaide, che ha cacciato di casa i Sant’Erasmo, delle commesse e dei suoi pochi fedeli, che restano al suo fianco. Irene nutre dei dubbi sulla fedeltà di Vito verso Maria e incarica Alfredo di indagare.

GF Vip, Clizia Incorvaia:"Tavassi? Alla sorella ho detto…"/ "Donnamaria? L'ho visto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA