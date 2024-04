Terra amara, anticipazioni puntata 26 aprile 2024/ Hakan muore? Il marito di Zuleyha in trappola

Terra amara, anticipazioni della puntata in onda venerdì 26 aprile 2024

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda venerdì 26 aprile 2024, in prima serata su canale 5, svelano la presenza di un pericolo imminente per Hakan il cui sogno d’amore con Zuleyha potrebbe essere già agli sgoccioli. Esattamente come gli altri amori di Zulyeha, anche Hakan nasconde un passato oscuro che torna a bussare alla sua porta e che rischia di mettere fine non solo alla sua vita, ma anche alla felicità di Zuleyha e dei suoi bambini.

Terra amara, anticipazioni puntata 25 aprile 2024/ Hakan e Abdulkadir minacciati

La situazione, inoltre, non è rosea neanche per Betul e Sermin che, dopo essere state cacciate dalla tenuta, vivono a casa di Vahap che, però, le tratta come serve anche se continuano a sopportare tutto convinte che, presto, potranno mettere le mani sul patrimonio di Colak non conoscendo la verità sul matrimonio farsa di cui è stata protagonista la stessa Betul.

Anticipazioni Terra amara: Hakan in pericolo di vita

Come svelano le anticipazioni della prossima puntata di Terra amara, le braccianti, forti dell’aiuto ricevuto da Zuleyha, decidono di non rispettare gli ordini di Colak e di non lavorare più per lui. L’uomo, furioso, comincia a meditare vendetta nei confronti di Zuleyha che, con il suo operato, ha reso più forte la categoria delle braccianti. Nel frattempo, Abdulkadir e Hakan continuano ad essere minacciati da Hamran e, per risolvere la situazione, ordinano a Vahpa di occuparsi di lui.

Betul e Sermin, nel frattempo, stanche di essere trattate come serve da Vahap, pensano ad un piano per fuggire senza mettere in pericolo la propria vita. Hakan, invece, nel momento in cui pensa di aver risolto la situazione con Hamran, cade nella trappola di quest’ultimo che gli punta una pistola alla testa.

Terra amara, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, nella vita di Abdulkadir e Hakan è piombato Harman, il figlio di un uomo che avevano ucciso anni fa e che ora minaccia di vendicarsi. Zuleyha, invece, ha deciso di schierarsi con le braccianti affrontando Colak che continua a non pagarle per il lavoro svolto. Fikret, invece, è sempre più vicino Zeynep e tra i due il feeling cresce sempre di più.

Per Betul e Sermin, invece, la situazione è sempre più tragica. Senza soldi e senza casa, le due si ritrovano ad accettare l’ospitalità di Vahap che, però, le tratta come serve.

