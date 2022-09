Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 settembre: Adelaide aiuta Vittorio, ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 22 settembre: Vittorio chiede aiuto ad Adelaide e lei…

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 22 settembre ci dicono che Vittorio chiede aiuto ad Adelaide per fare in modo che Brunella Gasperini possa presenziare alla promo del libro di Stefania un evento che è stato organizzato al Paradiso delle Signore. Vittorio vorrebbe realizzare il desiderio della giovane Colombo ma ha bisogno della Contessa. E la donna approfitta e accetta, così coglie il modo di farsi perdonare da Marco grazie alle sue conoscenze di alto rango.

Una vita/ Anticipazioni 22 settembre: Claudia bacia Guillermo, Azucena lo scopre...

Intanto, Anna sta per essere sconvolta da una telefonata che la lascerà senza parole. Di cosa si tratta?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 22 settembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci dicono inoltre che un’invidiosa Irene tenta di mettere i bastoni tra le ruote alla nuova venere Clara. La ragazza inesperta viene, però inaspettatamente aiutata da Gemma, la quale è stata di recente riaccolta al Paradiso. Cosa si nasconde dietro la sua improvvisa generosità? Intanto, Marcello si interessa al gossip e segue le vicende di Ludovica sui giornali.

Beautiful/ Anticipazioni 22 settembre: Quinn non vuole più ferire Eric, ma lui...

Umberto è sempre alla ricerca di nuove alleanze contro Adelaide, e trova l’occasione quando Fiorenza Gramini gli propone un accordo che mira proprio alla Contessa. Infine, si ripresenta Matilde, che riceve un messaggio da parte di suo marito Tancredi: l’uomo vuole invitarla il giorno successivo alla sua elezione a Presidente al Circolo della Stampa. Lei accetterà?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, le veneri hanno votato per riammettere Gemma al Paradiso, grazie a un giro di votazioni proposto da Vittorio e Roberto. Le colleghe scelgono di riaverla tra loro, ma la ragazza è troppo orgogliosa e inizialmente afferma di aver trovato un nuovo lavoro pur di non accettare la loro misericordia. Ezio scopre la piccola bugia della figliastra e la affronta, cercando di convincerla a farle cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni/ Umberto e Adelaide, dolce-amara vendetta

Matilde dà buca a Vittorio Conti e non si presenta al suo appuntamento. Umberto scopre che Adelaide ha anticipato le sue mosse, confessando il misfatto al nipote Marco. L’abile imprenditore capisce che l’ha fatto per liberarsi dal suo ricatto. A questo punto però, spetta a Marco la decisione più grande: decidere se sia giusto raccontare tutto a Stefania, ossia che la zia ha impedito il riavvicinamento con la madre alla sua festa di fidanzamento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA