Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 23 settembre: Vittorio incontra Matilde e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 23 settembre: Gemma è davvero cambiata?

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 23 settembre ci dicono che Matilde ha ricevuto l’invito di Tancredi che la vorrebbe alla sua elezione a Presidente al Circolo della Stampa, e la giovane non sa ancora se accettare o meno. Intanto Marcello decide di prendere in mano la situazione. Stanco di seguire sui giornali di gossip le vicende di Ludovica, si decide a volerla riconquistare, nonostante i giornali continuino a ritrarla insieme a Torrebruna.

Altrove, c’è la presentazione del libro di Stefania, che finalmente realizza il desiderio di avere la Gasperini all’evento. Invece Clara racconta a Veronica di come Gemma sia riuscita a compiere una buona azione durante la permanenza in convento. Gemma è davvero cambiata?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 23 settembre: Vittorio e Matilde finalmente si incontrano

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci dicono inoltre che avviene finalmente l’incontro tra Vittorio e Matilde, ma non è idilliaco come lui se lo aspettava: infatti sorprende la ragazza in lacrime a fine serata. Nel frattempo, Anna deve partire per l’America d’urgenza dopo aver ricevuto una telefonata che l’ha sconvolta: infatti ha appreso che sua madre deve subire un delicatissimo intervento, quindi vuole raggiungerla al più presto.

Infine, Anna non è l’unica in partenza: anche la madre di Salvo, Agnese, deve volare a Londra per assistere Tina. Così lui resta solo a Milano.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio chiede aiuto ad Adelaide per fare in modo che Brunella Gasperini possa presenziare alla promo del libro di Stefania un evento che è stato organizzato al Paradiso delle Signore. Vittorio vorrebbe realizzare il desiderio della giovane Colombo ma ha bisogno della Contessa. E la donna approfitta e accetta, così coglie il modo di farsi perdonare da Marco. Irene tenta di mettere i bastoni tra le ruote alla nuova venere Clara. La ragazza inesperta viene, però inaspettatamente aiutata da Gemma, la quale è stata di recente riaccolta al Paradiso.

Marcello segue le vicende di Ludovica sui giornali. Umberto è sempre alla ricerca di nuove alleanze contro Adelaide, e trova l’occasione quando Fiorenza Gramini gli propone un accordo che mira proprio alla Contessa. Infine, si ripresenta Matilde, che riceve un messaggio da parte di suo marito Tancredi: l’uomo vuole invitarla il giorno successivo alla sua elezione a Presidente al Circolo della Stampa.











