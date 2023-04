Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 aprile: che fine ha fatto Adelaide?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 24 aprile, ci svelano che Matilde è determinata a scoprire cos’è accaduto la notte dell’incendio alla fabbrica Frigerio. Per questo motivo coinvolge anche Vittorio nelle indagini, e i due si ritroveranno ancora una volta molto vicini. Roberto, intanto, cerca conferme da Gemma per capire se la sua futura sposa sia ancora legata a Marco. I due ex hanno avuto modo di passare del tempo insieme, complice l’articolo del giornalista che ha richiesto un aiuto in più.

Alfredo non ha perdonato Irene per le sue bugie, e la loro storia d’amore sembra aver subito una brusca battuta d’arresto. Dal canto suo, la venere non ha intenzione di cedere e, conoscendo il magazziniere, è convinta che prima o poi lui tornerà da lei. Invece stavolta il ragazzo non vuole darla vinta. Clara quindi avvisa l’amica che Alfredo fa sul serio, vuole da parte sua delle scuole e annuncia che non si farà più prendere in giro.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 24 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Armando ritorna da Londra dopo aver ritrovato Agnese e la piccola nipotina acquisita. Nel frattempo c’è grande preoccupazione perché nessuno sa dove possa esser finita Adelaide: la Contessa pare svanita nel nulla! Mentre Ludovica e Marcello sono in un forte stato di apprensione, Flora scopre che, nonostante le sue raccomandazioni, Umberto ha continuato a fare delle ricerche per ritrovare Adelaide ed è furiosa. Infine, Matilde, dopo tanto tempo, finalmente incontra il maggiordomo per approfondire cosa accadde la notte dell’incendio, e così i suoi dubbi sembreranno svanire. Siamo sicuri sia davvero così? E se Tancredi l’avesse anticipata, cercando di insabbiare il tutto?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, si continua a indagare sulla questione dell’incendio nella fabbrica Frigerio. Mentre Marco copre il fratello, quest’ultimo mente a Matilde la quale, non proprio convinta delle parole del marito, ne parla con Vittorio. Intanto Marcello scopre che Adelaide gli ha mentito su dov’era diretta, e si crogiola nel cercare di capire dove possa essere finita. Anche Umberto sta compiendo delle ricerche per conto suo, ma così facendo infastidisce Flora. Tra Salvatore ed Elvira sembra scattare un bacio, ma all’ultimo momento il barista si ritrae. Irene inventa una scusa per non andare al mega raduno dei parenti di Alfredo; lui lo scopre e ci rimane male, portando i due giovani a troncare la loro relazione.











