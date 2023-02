Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 febbraio: Clara ama Alfredo? E Irene…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 24 febbraio, ci svelano che Vittorio pensa che Palma abbia uno stile di scrittura molto meno sofisticato rispetto ad Adelaide, per questo decide di assumerla per la Posta del Cuore del Paradiso Market; la siciliana sa essere molto abile nel rispondere a tutte le lettere delle donne innamorate, e soprattutto riesce a parlare al loro cuore in modo più sincero. Intanto, Clara comincia ad interessarsi ad Alfredo, e capisce che potrebbe essersi davvero innamorata di lui. Il problema è che anche Irene inizia finalmente a guardare il magazziniere con altri occhi: tra la bionda venere e il giovane scoccherà la scintilla? Sono ormai diversi mesi che Alfredo tenta di fare breccia nel suo cuore, ma stavolta potrebbe non accorgersi che c’è anche la sua amica ciclista per lui…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 24 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello capisce che deve scegliere cosa fare. Ora che ha scoperto che l’amico Mattia aveva bisogno di soldi per aiutare la sua famiglia, il giovane Barbieri si rende conto che deve prendere una decisione. Rinunciare a diventare socio del Circolo, assumendosi tutta la responsabilità del “furto”; questo gesto altruistico finisce per colpire molto Adelaide, che stima ancora di più Marcello e tra loro c’è un ulteriore avvicinamento. Gloria, stanca dei tentennamenti di Ezio, prende la decisione di partire per due settimane: solo in questo modo potrà stargli lontano e non pensare a lui. Colombo, però, lo scopre e compie un gesto inaspettato verso l’ex moglie: Ezio sceglierà Gloria a dispetto di Veronica?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, proprio quando Marcello era sicuro della sua ammissione al Circolo, Umberto gli gioca un tiro mancino approfittando del suo amico Mattia. Quando quest’ultimo viene accusato di furto, Adelaide intima a Marcello di risolvere la questione. Il giovane parla col suo amico e scopre che Mattia ha dovuto anticiparsi dei soldi perché ne aveva bisogno per sostenere la sua famiglia. Ezio, invece, è ancora molto indeciso tra Gloria e Veronica, la quale non sa ancora cos’è successo tra i due. Clara comincia a provare un certo interesse per Alfredo che sta facendo di tutto per conquistare Irene. Armando, notando lo sforzo del ragazzo, invita la venere bionda a non stressarlo più: se non ricambia i suoi sentimenti, deve smettere di giocare con lui.

La giornalista Diletta ha lavorato in passato con Vittorio; questo aumenta ancora di più la loro complicità, e Matilde comincia a mostrare una certa insofferenza nel vederli insieme.











