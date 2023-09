Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Matilde gelosa di Vittorio e Diletta

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Alfredo vuole aiutare Salvo a riconquistare Elvira, quindi decide di organizzare un’uscita di gruppo nella speranza di far avvicinare i due. Ci riuscirà? Diletta è tornata a Milano e si reca in boutique per incontrare Vittorio. La giornalista e il direttore del Paradiso si sono tenuti in contatto in questi mesi, e l’intesa non si è per niente smorzata. La D’Ambrosio sembra inoltre intenzionata a non mollare la presa su Conti. Ben presto, però, la giornalista verrà anche accolta in malo modo da Tancredi. Anche se inizialmente quest’ultimo la saluterà in maniera cordiale, subito tirerà fuori il vero motivo del suo incontro, facendole un avvertimento indiretto a un suo collega.

Intanto, Matilde non resta indifferente all’intesa che Diletta ha con Vittorio. Quando li incontra insieme, la Frigerio non può fare a meno di notare la sintonia tra i due e si scopre davvero gelosa di questo loro rapporto…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 26 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria ha dei problemi con Vito. Ecco perché quando arriva la lavatrice a casa Puglisi, la giovane stilista non è molto entusiasta. Quando Ciro telefona al futuro genero per ringraziarlo del regalo e lo fa alla presenza di Maria, quest’ultima appare stranamente in imbarazzo. Il fatto è che la Puglisi non ha rivelato nulla alla sua famiglia della crisi che sta attraversando con il fidanzato, rimasto in Australia per curare gli interessi di famiglia. La verità potrebbe essere anche un’altra. Infatti Maria è rimasta turbata ma anche affascinata da Matteo, e non può fare a meno di pensare a lui.

Matteo, intanto, continua ad avere problemi con sua madre e non riesce a risanare questa spaccatura che c’è tra loro. Umberto, invece, continua a insinuarsi nella vita di Adelaide per capire quanto più possibile sia successo fra lei e sua figlia. Marcello, però, inizia a infastidirsi delle attenzioni di Guarnieri nei confronti della Contessa. Flora è ugualmente gelosa di questa situazione, e Umberto compie un passo falso decidendo di raccontarle tutta la verità su Odile…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, dopo la sfuriata iniziale, Ciro ci riflette e accetta che Agata lavori alla boutique. Matilde consiglia a Vittorio di posare per la copertina del magazine: è lui il modello giusto. Elvira dice chiaro e tondo a Salvatore che ormai lo considera solo come un amico, ma il giovane barista non lo accetta e prova a riconquistarla invitandola a ballare insieme. Umberto ha scoperto di Odile. Incoraggiata da Marcello, Adelaide si presenta a sorpresa al Circolo, ma nel momento di pronunciare il discorso in pubblico, la Contessa viene colta da un attacco di panico ed è costretta a tornare a casa.

