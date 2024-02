Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 febbraio 2024: Marta è ancora innamorata di Vittorio ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 febbraio 2024 su Rai 1

Oggi, martedì 27 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Marta si rende conto che il vero motivo dell’addio a Tom è l’amore che prova ancora per Vittorio. Quest’ultimo, però, ora è felice con Matilde i cui sospetti si rivelano sempre più fondati. Ciro, adirato per la rottura del fidanzamento tra Maria e Vito, avrà una forte discussione con la figlia e la moglie. Alfredo sta per mettere in atto una nuova strategia per togliersi dai piedi Marcello, sempre più stufo della sua ingerenza. Irene accetta la proposta lavorativa di Leonardo, ma lo tiene nascosto al fidanzato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio 2024

Marta ha deciso di rompere con Tom per rimanere a Milano ed occuparsi del centro per ragazze madri, ma il vero motivo è un altro: è ancora innamorata di Vittorio. Guarnieri capisce che accanto a lei vuole ancora il Conti, è a lui che si sente di appartenere.

Il grande problema è che Vittorio è ormai felice accanto a Matilde la quale, nonostante la gelosia per il suo compagno, decide di aiutare lui e Marta con il progetto casa-famiglia e darà anche un contributo notevole. Nel frattempo, Ciro si rende conto che la figlia e la moglie gli abbiano tenuto nascosto la situazione con Vito. Tra i tre scoppia una pesante lite. Alfredo, invece, è molto motivato a trovare un altro asso nella manica per liberarsi dalla morsa di Marcello che, ignaro di tutto, continua ad aiutarlo nel suo progetto aziendale. Irene accetta la proposta di Leonardo, ma non dice nulla al suo compagno perchè conosce bene la sua gelosia e non se la sente di affrontarlo.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, Marta prende l’importante decisione di rompere con Tom. Nonostante l’amore, la Guarnieri non ha intenzione di aprire un’agenzia a Los Angeles, preferisce rimanere a Milano e prendersi cura del centro di accoglienza per le ragazze madri.

La rivelazione sconvolge Vittorio, molto preoccupato per la sua ex moglie e desideroso di vederla felice. Conti, però, è molto infastidito della evidente gelosia che Matilde prova nei suoi confronti. La Frigerio, infatti, nota molta complicità tra Marta e Vittorio e teme che i due possano tornare insieme. Irene riceverà un proposta di lavoro da Leonardo, mentre Alfredo è sempre più convinto che Marcello sia la persona giusta per collaborare al suo progetto aziendale. Rosa troverà un modo per sollevare il morale di Delia, triste di passare il suo primo compleanno senza la figlia. Nel frattempo, Ciro scopre che Maria e Vito si sono lasciati rompendo il fidanzamento. Questo lo manda in bestia, tanto da chiedere spiegazioni a sua figlia. Infine, Vito cercherà conforto in Alfredo.

