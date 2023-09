Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 29 settembre 2023: il fidanzato di Elvira arriva a sorpresa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Marcello potrebbe essere pronto a concedere a Matteo una possibilità. Dopo aver scovato nel suo passato e letto una lettera di Silvana, la madre del suo fratellastro, che era indirizzata a sua madre, il giovane Barbieri è deciso a rintracciare il consanguineo per farsi perdonare. Marcello ha capito di aver sbagliato e di aver agito troppo d’impulso. Per riuscire nell’impresa, coinvolge anche Maria, la quale, con un abile stratagemma, riesce ad avere un indizio per rintracciarlo.

E’ chiaro che, una volta risolte le incomprensioni con suo fratello, Matteo potrebbe decidere di andarsene. Come la prenderà Maria? Quel che è certo è che ormai la stilista sembra sempre più interessata a questo giovane aitante che è apparso nella sua vita come un fulmine a ciel sereno.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 29 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Salvatore ha ancora il cuore a pezzi per Elvira ma, nonostante tutto, è ancora intenzionato a riconquistarla. Il fidanzato della venere, intanto continua a non palesarsi al Paradiso e, dopo Salvo, anche Irene comincia ad avere dei sospetti sull’esistenza di questo fantomatico Tullio, che nessuno ha ancora conosciuto. Esiste veramente oppure è un’invenzione della venere, come sostiene Salvo? La sua ipotesi verrà prontamente smentita quando Tullio farà una sorpresa alla sua fidanzata, presentandosi in boutique! A quel punto, il barista dovrà arrendersi all’evidenza: tra lei ed Elvira è veramente finita, e non c’è speranza di far breccia nel suo cuore.

Adelaide e Umberto si chiariscono in merito all’incidente con la Gramini, e i due sembrano deporre l’ascia di guerra. Guarnieri, però, non ha ancora perdonato Flora. Intanto Diletta consegna a Vittorio dei documenti importanti contro Tancredi: un dossier che potrebbe gravemente nuocere la reputazione del Sant’Erasmo. Conti si troverà a dover decidere la prossima mossa, ovvero tenere il segreto per sé oppure approfittarne per attaccare il suo avversario?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore nutre dei dubbi sull’esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira. Flora si lascia sfuggire un dettaglio intimo su Adelaide, che lei aveva rivelato solamente ad Umberto. La Gramini ne approfitta per mettere a disagio la Contessa, la quale si infuria con Guarnieri, convinta erroneamente che sia stato lui a raccontarle tutto. Maria cerca di far avvicinare Matteo e Marcello, fino a quando quest’ultimo trova qualcosa legato al suo passato che può convincerlo a chiedere perdono al fratellastro. Vittorio e Matilde ritrovano la sintonia di un tempo quando si trovano a dover scrivere insieme il discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto. Così facendo, però, Conti dimentica di andare a cena con Diletta, che la prende male…

© RIPRODUZIONE RISERVATA