Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 aprile: Marco spiega perché è tornato…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 3 aprile, ci svelano che Roberto racconta a Vittorio il motivo del perché abbia deciso di sposare Gemma così all’improvviso. I due ovviamente non sanno che nel frattempo Marco è tornato a Milano. La presenza del giovane reporter è l’argomento del giorno a villa Guarnieri, ma Tancredi dimostra molta indifferenza nei confronti del fratello: forse c’è ancora quel vecchio astio tra loro che non si è mai spento? Intanto al Paradiso, Vittorio comincia a pensare a nuove idee per essere più indipendenti dal marchio di Umberto e pensare quindi ad un’alternativa dalla Ditta Palmieri.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, dopo aver confessato la verità sul suo conto, Vito soffre per la distanza impostagli da Maria, che è rimasta molto turbata ed è furiosa perché il suo fidanzato ha taciuto finora. La giovane stilista al momento non ha alcuna intenzione di perdonarlo, e gli imporrà il silenzio fino a quando lui non troverà una spiegazione valida di fronte a tanta menzogne. Nel frattempo, Maria può contare sull’amicizia e sul supporto di Francesco, che è sempre lì pronto ad ascoltarla, sebbene il suo affetto per lei vada oltre il piano amichevole.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Intanto, Adelaide, decisa a partire per il weekend, capisce che forse deve annullare i suoi piani quando riceve una notizia misteriosa che la lascia abbastanza turbata. Marcello si accorgerà del suo cambiamento d’umore? Infine, per consolidare la loro “relazione”, Roberto invita Gemma a cenare al Circolo. La serata, però, si rivelerà alquanto sorprendente quando i due verranno sconvolti nel vedere Marco di Sant’Erasmo: per la giovane Zanatta sarà un duro colpo, e si chiederà ovviamente la ragione del suo ritorno. Specialmente perché con lui non c’è Stefania.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma accetta la proposta di matrimonio di Roberto proprio quando Marco torna improvvisamente a Milano. Adelaide e Marcello risolvono le loro incomprensioni e rafforzano l’intesa, anche se la Contessa ammette con Matilde di provare un forte sentimento verso il giovane. Vittorio incarica Maria e Francesco di provare a rilanciare la collezione di abiti da sposa del Paradiso, mentre Vito si trova con le spalle al muro quando è costretto a raccontare tutta la verità sul suo conto alla sua fidanzata. E la reazione della siciliana è di profonda delusione.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA