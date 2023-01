Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 gennaio: Irene delusa da Clara, colpa di..

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 3 gennaio, ci svelano che Matilde, seppur lusingata dal regalo ricevuto, crede che il cambiamento di Tancredi sia solo una scusa per riportarla a Torino e ricordarle dov’è il suo posto. Adelaide, però, esorta la donna a dargli una seconda possibilità: forse suo marito è davvero cambiato e intende riconquistarla per farle capire che la ama ancora. Quindi la invita a considerare l’ipotesi di un reale cambio di rotta positivo. Intanto, al Paradiso delle Signore c’è un gran fermento con la partenza di un’iniziativa di beneficenza in favore degli orfanelli, realizzata da Vittorio, il quale ha chiesto ispirazione al piccolo “uragano” Adelmo, arrivato di recente a Milano, sotto la protezione di Don Saverio. Il bambino ha già creato una certa armonia all’interno del magazzino.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Irene scopre che Clara ha tenuto gioco ad Alfredo, che aveva scoperto le bugie della bionda venere e aveva deciso di ignorarla, ripagandola con la stessa moneta. Irene si sente quindi molto delusa dal comportamento di Clara e la prende come un tradimento nei confronti della loro amicizia; infatti, dopo la partenza di Stefania, Irene aveva preso la giovane Clara sotto la sua ala protettiva, anche se non ha mai voluto darlo a vedere. Intanto, Torrebruna inizia a preoccuparsi quando scopre di un regalo fatto da Marcello a Ludovica – un regalo peraltro gradito dalla ragazza. Infine, Tancredi nota il feeling che si è creato tra Matilde e Vittorio in occasione dell’iniziativa di beneficienza, quindi cerca di riconquistare la moglie corteggiandola sempre di più…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello e Adelaide festeggiano l’acquisto del Palazzo Andreani e pensano a grandi progetti. Al contrario, Umberto è furioso per aver perso il grande affare e si tormenta cercando di capire chi possa averglielo soffiato – e non sospetta minimamente che possa trattarsi di Marcello. Quest’ultimo, intanto, confessa a Ludovica del suo ultimo affare e ne parla con grande entusiasmo. Irene, dopo aver mentito ad Alfredo, comincia a risentire della distanza messa dal giovane magazziniere, anche se non vuole darlo a vedere.

Al Paradiso, nel frattempo, arriva un piccolo orfanello di nome Adelmo, inizialmente affidato alla parrocchia di Don Saverio, che porta un po’ di gioia al grande magazzino. Vittorio chiede proprio al bambino di aiutarlo con l’iniziativa benefica in occasione dell’Epifania. Poi, Conti scopre da Matilde che lei ha passato il Capodanno in compagnia di Tancredi e ne resta deluso. Infine, proprio il Sant’Erasmo sembra intenzionato a riprendersi sua moglie quando si presenta da lei con un regalo inaspettato, una lampada che lei ha sempre desiderato.











