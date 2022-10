Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 ottobre: Vittorio tradito da Matilde

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 3 ottobre: Vittorio si sente tradito da Matilde

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 3 ottobre ci dicono che le cose non vanno bene per Vittorio. Dopo il cambio di programma di Adelaide, il giovane manager si sente amareggiato per non essere riuscito a riavere le quote mancanti del Paradiso per poter essere di nuovo l’unico proprietario. Oltre a doversi subire la presenza della Contessa, che con una mossa furba non gli ha infine ceduto quelle quote (quando pensava di aver ormai chiuso l’affare), Vittorio si sente tradito anche da Matilde.

Tra i due c’era stata subito una scintilla subito dopo il loro primo incontro. Nonostante sia sposata, Matilde è in crisi col marito Tancredi, però spera di ricucire il loro matrimonio. Per schiarirsi le idee sta passando un periodo di tempo a casa di Marco e della Contessa, con la quale sembra essere nato un forte legame. Per Vittorio è quindi uno shock quando Matilde si presenta a tutti i membri del grande magazzino come la vice di Adelaide.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 3 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Veronica ha paura che Ezio dimentichi la ricorrenza del loro primo incontro, quindi Gemma cerca di offrirle tutto il suo supporto. Nel frattempo Irene decide di dare delle lezioni di twist a Salvatore affinché lui possa partecipare ad una gara che gli darebbe la possibilità di vincere una crociera, vale a dire una sorpresa da fare ad Anna.

Le prove di ballo procedono bene, fino a quando Irene si fa male. Infine, Matilde ha bisogno di riacquistare quel potere che le è stato rubato dal marito, quindi chiede ad Adelaide di poter avere carta bianca sulla direzione del Paradiso, come un modo per sentirsi di nuovo importante all’interno dell’azienda.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio inizia la giornata carico di energia e positività. Ora che Adelaide si è decisa a cedergli le quote del grande magazzino, per lui niente può andare storto. Intanto, Matilde vuole ancora credere che il marito Tancredi possa redimersi e possa restituirle del denaro assicurativo dopo l’incendio al suo mobilificio. L’uomo inizialmente sembra ben disposto, ma in realtà ha altri piani in programma, che sorprenderanno la povera moglie.

Gemma e Marco hanno finalmente il primo incontro dopo tanto tempo; i due parlano e la loro discussione parte in maniera civile e con tutte le buone intenzioni. E proprio quando Vittorio si prepara a riavere il suo grande magazzino e tornare ad essere quindi unico proprietario, un colpo di scena finale rischia di rimettere tutti in gioco. Infatti, Adelaide stravolge i suoi piani all’ultimo istante, costringendo Vittorio a pensare a un’alternativa per non restare fregato.

