Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 settembre: Adelaide cambia ancora piano

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 30 settembre: Matilde ancora crede a Tancredi, ma lui…

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 30 settembre ci dicono che Vittorio inizia la giornata carico di energia e positività. Ora che Adelaide si è decisa a cedergli le quote del grande magazzino, per lui niente può andare storto. La giornata al Paradiso può dunque cominciare nei migliori del modi per Vittorio, che non può tuttavia immaginare il colpo di scena a cui assisterà.

Intanto, Matilde vuole ancora credere che il marito Tancredi possa redimersi e possa restituirle del denaro assicurativo dopo l’incendio al suo mobilificio. L’uomo inizialmente sembra ben disposto, ma in realtà ha altri piani in programma, che sorprenderanno la povera moglie. Tra loro le cose sono ancora difficili e ben lontane dall’essere risolte: c’è davvero speranza di salvare il loro matrimonio?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 30 settembre: Adelaide stravolge i suoi piani!

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Gemma e Marco hanno finalmente il primo incontro dopo tanto tempo; i due parlano e la loro discussione parte in maniera civile e con tutte le buone intenzioni. Intanto, Armando, alla ricerca di nuovo personale, propone al giovane Alfredo un posto di lavoro come magazziniere al Paradiso. Il ragazzo accetterà?

Infine, Vittorio si prepara a riavere il suo grande magazzino e tornare ad essere quindi unico proprietario, ma un colpo di scena finale rischia di rimettere tutti in gioco. Infatti, Adelaide stravolge i suoi piani all’ultimo istante, costringendo Vittorio a pensare a un’alternativa per non restare scottato: troverà in Umberto un prezioso alleato contro la perfida Contessa?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma appare ormai cambiata, e continua a sperare di poter fare pace con Stefania, dopo quanto accaduto. E sembra proprio che la giovane veda aprirsi un piccolo spiraglio di luce… Intanto, Alfredo ritorna a corteggiare Irene, sperando di riconquistarla, ma la ragazza si accorge in tempo delle menzogne del ragazzo: lui non è affatto cambiato.

Armando e Salvatore sono molto preoccupati per Marcello dopo le rivelazioni scottanti che hanno appreso al Circolo. La persona che sta seguendo l’amico non è infatti un uomo, ma si tratta di una donna. Infine, Vittorio capisce che per poter rilevare le quote del Paradiso di Adelaide ha bisogno di un alleato potente, qualcuno che conosca bene il suo avversario e sappia a quale gioco stare. Qualcuno come Umberto, che ha un passato in sospeso con la Contessa. Tuttavia, Adelaide pare sia molto disposta a cederle a Conti, grazie anche a una mediazione inattesa di Matilde.

