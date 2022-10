Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 ottobre: Quinto è vivo, Anna svela che…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 31 ottobre: tutta la verità su Quinto e Anna

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 31 ottobre ci dicono che i dubbi di Armando e Marcello erano fondati: Anna ha mentito a tutti sul suo viaggio in America! La giovane è quindi rientrata in Italia, dove le aspetta un duro confronto con Salvatore; a lui infatti rivelerà tutta la verità su Quinto, il suo ex. Creduto disperso in mare, in realtà il giovane è stato salvato e si è ritrovato prigioniero in Sud America. Anna, dopo aver appreso la notizia, è subito volata negli Stati Uniti usando come scusante le condizioni di salute di sua madre. In realtà, è andata lì per salvarlo. La verità sconvolge Salvatore.

C’è un riavvicinamento tra Matilde e Vittorio quando lei si sente ispirata a progettare nuovi modelli. Quindi gli avanza una proposta: una collezione di lingerie femminile in vendita al Paradiso. Quale sarà la reazione di Vittorio?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 31 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che anche tra Ezio e Gloria c’è una sorta di riavvicinamento quando lui si confida di lei, svelandole il motivo per il quale è andato via di casa. Il Colombo sta salvaguardando la sua storia con Veronica, sotto l’occhio del ciclone dopo gli assalti dei giornalisti e soprattutto in seguito all’aggressione che la donna ha subito. Intanto, tra Flora e Maria è ormai guerra: la prima non perde occasione per umiliare la sua rivale, che trova comunque supporto e consolazione in Vito, il quale prova un sentimento nei suoi confronti.

Flora, invece, si confida con Umberto a cui racconta gli attacchi subiti da Adelaide, e tutte le umiliazioni alle quali l’ha sottoposta. Il Guarnieri decide quindi di intromettersi per cercare di calmare le acque e mettere fine a questa situazione estenuante.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello e Armando non sanno come dire a Salvatore quanto hanno scoperto su Anna. La verità li ha scioccati, e al momento si sentono in colpa per non essere riusciti a dirgli nulla, quindi all’ultimo momento riusciranno a rimediare a questa omissione. Maria ha ricevuto una grande opportunità lavorativa da parte dei Baroni: andare a lavorare in Costa Azzurra. Tuttavia, non sa cosa fare, perché si trova molto lontano, quindi non sa se accettare o meno. Per fortuna ci sarà Vito che arriverà al momento giusto per aiutare la siciliana, verso cui prova un sentimento, e indirizzarla verso la giusta scelta da prendere.

Veronica è stata aggredita ed è stato uno shock totale per lei. Gemma è l’unica a conoscenza di ciò, e lo rivela ad Ezio. Il padre di Stefania non ne sapeva nulla, quindi ne rimane spiazzato. Visti gli eventi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, Don Saverio suggerisce infine ai Colombo di vivere separati per un certo periodo in modo da calmare le acque.











