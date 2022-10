Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 4 ottobre: Matilde e Adelaide alleate

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 4 ottobre: Matilde e Adelaide alleate contro Flora (e Umberto)

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 4 ottobre ci dicono che Matilde aveva chiesto ad Adelaide di avere carta bianca sulla gestione del Paradiso, una richiesta che la Contessa ha subito accettato. In cambio, però, le due si promettono di boicottare Flora in ogni modo. E’ chiaro che Matilde mira a riprendersi Umberto, e sembra aver trovato nella nuova arrivata un’ottima alleata per raggiungere il suo scopo.

Una vita/ Anticipazioni 4 ottobre: Aurelio, l'offerta a Rodrigo che non può rifiutare

Intanto, Gemma continua a dimostrarsi una brava persona che è davvero cambiata. La ragazza infatti chiede aiuto a Stefania per non far dimenticare ad Ezio l’anniversario con Veronica. Basterà la loro collaborazione per riuscirci?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 4 ottobre: Flora e Umberto non gradiscono l’arrivo di Matilde

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Salvatore deve gareggiare alla serata di twist per vincere il premio per Anna, ma Irene si è infortunata, quindi quest’ultima propone Elvira come sostituta di coppia. Riuscirà Salvo a vincere l’ambito premio?

Beautiful/ Anticipazioni 4 ottobre: Steffy e Finn si sposano, c'è aria di festa...

Nel frattempo, Adelaide prosegue con il suo piano e intanto accetta di aiutare Marcello nei suoi progetti e nella sua scalata sociale. Flora e Umberto non sono molto contenti del nuovo ruolo di Matilde nel magazzino e temono possa rovinare la gestione del Paradiso. La donna, però, si dimostra molto caparbia e per riuscire nella sua impresa, deve prima conquistare la fiducia di Vittorio.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, dopo il cambio di programma di Adelaide, Vittorio si sente amareggiato per non essere riuscito a riavere le quote mancanti del Paradiso per poter essere di nuovo l’unico proprietario. Oltre a doversi subire la presenza della Contessa, che con una mossa furba non gli ha infine ceduto quelle quote (quando pensava di aver ormai chiuso l’affare), Vittorio si sente tradito anche da Matilde. Veronica ha paura che Ezio dimentichi la ricorrenza del loro primo incontro, quindi Gemma cerca di offrirle tutto il suo supporto.

Un posto al sole/Anticipazioni 3 ottobre: Nunzio contro Chiara, il processo è vicino

Irene decide di dare delle lezioni di twist a Salvatore affinché lui possa partecipare ad una gara che gli darebbe la possibilità di vincere una crociera, vale a dire una sorpresa da fare ad Anna. Le prove di ballo procedono bene, fino a quando Irene si fa male. Infine, Matilde ha bisogno di riacquistare quel potere che le è stato rubato dal marito, quindi chiede ad Adelaide di poter avere carta bianca sulla direzione del Paradiso, come un modo per sentirsi di nuovo importante all’interno dell’azienda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA