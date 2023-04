Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 aprile: Marco e Stefania, è tutto finito!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 5 aprile, ci svelano che Ezio e Veronica hanno appreso una sconcertante verità: tra Marco e Stefania è tutto finito. I due si sono lasciati. Ezio e Veronica quindi decidono, per il momento, di tacere e di non dire nulla a Gemma, temendo una sua possibile reazione improvvisa. Intanto, Vito vuole riconquistare Maria ma si è reso conto che prima deve scendere a patti con se stesso: la sua reazione violenta verso Francesco è stata fin troppo eccessiva. Per questo decide di scusarsi prima con il ragazzo per aver mentito per tutto questo tempo sul suo reale status di famiglia. Un primo passo che potrebbe poi portarlo ad avere il perdono di Maria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 5 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, la famiglia di Irene vorrebbe conoscere il suo fidanzato, quindi estende un invito a cena ad Alfredo. Per la venere è un grande passo, ma chissà se è davvero pronta a giungere all’altare con lui? Il magazziniere sembra molto convinto nel volerla sposare. Nel frattempo, Ezio e Vittorio danno il via alla loro collaborazione: Colombo è convinto di poter dare una mano al Paradiso nella realizzazione degli abiti, e Conti non può che esserne felice e soddisfatto. Quando scopre che Vittorio si è dissociato dalla Palmieri senza dirle assolutamente nulla, Matilde ci rimane molto male. Probabilmente la Frigerio pensava che tra lei e Conti ci fosse ancora rispetto reciproco, sebbene i due non collaborino più insieme. Infine, Gemma apprende la verità su Marco e Stefania: i due si sono lasciati.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma accetta la proposta di matrimonio di Roberto proprio quando Marco torna improvvisamente a Milano. Tutti si chiedono come mai il giovane Sant’Erasmo sia in Italia, in primis Tancredi, che appare indifferente alla presenza del fratello minore. Adelaide e Marcello risolvono le loro incomprensioni e rafforzano l’intesa, anche se la Contessa ammette con Matilde di provare un forte sentimento verso il giovane. Vittorio incarica Maria e Francesco di provare a rilanciare la collezione di abiti da sposa del Paradiso, mentre Vito si trova con le spalle al muro quando è costretto a raccontare tutta la verità sul suo conto alla sua fidanzata. E la reazione della siciliana è di profonda delusione, tanto da decidere di non rivolgergli più la parola. Francesco ne approfitta per far sentire la sua vicinanza alla giovane stilista.

