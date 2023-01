Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 5 gennaio: Irene e Alfredo si riavvicinano

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 5 gennaio, ci svelano che si avvicina la festa della Befana e quindi anche l’iniziativa benefica del Paradiso. Elvira è su di giri perché vuole preparare i dolci per gli orfanelli, ma ha bisogno dell’aiuto delle sue amiche Veneri affinché possano mettere a disposizione il loro forno. Salvatore resterà colpito dall’intraprendenza di Elvira? Anche Vittorio si dà da fare, e vuole sorprendere il piccolo Adelmo con una sorpresa per la festa dell’Epifania. Complice l’atmosfera magica che si respira al grande magazzino, Irene e Alfredo hanno modo di passare molto tempo insieme e forse riescono ad appianare le loro divergenze: i due si riavvicinano. Finalmente scoccherà la scintilla?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ezio è pronto a far decollare la sua attività, ma tuttavia è molto preoccupato per come andrà; infatti teme di incontrare problemi finanziari se non avvia subito la sua azienda, e ciò potrebbe influire sulla sua situazione familiare – e in questo momento non ne ha proprio bisogno, dato che tra lui e Veronica va a gonfie vele. Intanto, Torrebruna, dopo aver scoperto del regalo di Marcello a Ludovica e di come lei ne sia rimasta lusingata, comincia a temere per la loro vicinanza. Quindi inizia a fare domande sul giovane barista a Fiorenza, nella speranza di capire meglio il legame tra lui e la sua fidanzata.

Infine, Tancredi, forte della sua mossa, confida ad Umberto di aver ingaggiato un investigatore privato per capire cosa gli nasconde Matilde e di conseguenza anche Vittorio: il Sant’Erasmo ha ormai capito che tra i due c’è una certa complicità e vuole marcare ancora di più il territorio.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene non riesce ancora a perdonare Clara per aver retto il gioco ad Alfredo e tra le due amiche scende il gelo. Più tardi, Clara cerca di spingere il giovane magazziniere a confessare alla bionda venere ciò che prova per lei, ma lui sembra ormai rassegnato dopo tanti mesi di corteggiamento che non sono serviti a nulla. Dopo aver notato la vicinanza tra Marcello e Adelaide, Umberto si convince che dietro l’affare del Palazzo Andreani ci sia proprio quest’ultima e cerca un modo per contrastarla. Flora, però, è stanca di sentirlo parlare ancora della Contessa. Elvira si offre di aiutare Salvatore nella preparazione dei dolci per la festa dell’Epifania. Infine, Vittorio e Matilde stanno per condividere un momento di intimità, ma lei all’ultimo momento rifiuta di baciarlo; senza essere visti, qualcuno li sta spiando e sta scattando delle foto: si tratta dell’investigatore privato assunto da Tancredi…

