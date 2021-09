Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 25 settembre: Stefania scopre tutto

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 25 settembre

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di domani, sabato 25 settembre, de Il Paradiso delle signore vedremo Stefania alle prese con importanti rivelazioni. Mentre la ragazza si preprerà a riabbracciare il padre Ezio infatti, verrà a sapere che la sua madre biologica non è affatto morta e potrà finalmente scoprire di chi si tratta. Gloria, la capo-commessa del grande magazzino non può più nascondere che è in realtà la donna che ha dato alla luce Stefania.

Inevitabile sarà lo stordimento della giovane nello scoprire che la donna che le è stata a fianco per molti mesi sul lavoro è in realtà la sua madre biologica. Ma le sorprese per lei non finiranno qui. Quando Ezio arriverà infatti le presenterà la sua nuova compagna, Veronica, accompagnata dalla figlia Gemma. La ragazza si rivelerà fin da subito arrogante e spocchiosa, e Stefania non tarderà ad accorgersi che la nuova sorellastra adora solo la bella vita.

Il Paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Nella puntata di oggi, venerdì 24 settembre 2021 de Il Paradiso delle Signore gli occhi erano puntati su Gabriella, che ha lasciato il capoluogo lombardo per trasferirsi a Parigi. L’escamotage messo a punto da Vittorio ha quindi funzionato e la ragazza, prima di partire da Milano, si concede qualche ora in compagnia delle sue amiche, che per l’occasione le hanno organizzato una piccola festa d’addio. E così, dopo aver rimandato la sua partenza a causa di un contrattempo che aveva impedito allo stilista che avrebbe dovuto sostituirla di giungere in tempo al Paradiso, Gabriella sembra finalmente sul punto di partire. Il Conti ha fatto in modo di renderle possibile quella partenza, in ansia per la vita matrimoniale della collaboratrice e amica. I problemi dello stilista però sono tutt’altro che risolti. Vittorio sa bene che, con la partenza di Gabriella, la casa di moda perde una risorsa importante , così come sa bene che dovrà trovare un degno sostituto prima dell’arrivo di una nuova stagione. Mentre Flora si prepara a ripartire per la Grande Mela, il Conti si rende conto che la donna ha lasciato nel suo magazzino dei bozzetti e ha una brillante idea. Perché non proporre a Flora il posto di nuova assistente?

Un incontro molto sospetto tra Girolamo e Giuseppe viene intercettato da Tina, che però si lascia convincere dal padre a non rivelare niente. La giovane accetta così di coprire il padre e a custodire con lui questo piccolo segreto senza rivelare nulla alla madre. L’incontro tra i due uomini era dovuto al fatto che Giuseppe aveva chiesto all’amico di spedire per suo conto una lettera in Germania. Dopo che Girolamo aveva svolto il compito affidatogli i due si erano incontrati per parlare di quanto accaduto. Tina nel vedere il padre parlare animatamente con Girolamo inizia a temere che qualcosa di veramente grave lo preoccupi, ma lui riesce a convincerla che va tutto bene e le fa promettere di non raccontare nulla di quanto ha visto alla madre. Agnese deve essere tenuta all’oscuro di tutto. Sembra che segreti e bugie continuino ad alimentare la convivenza in casa Amato.



