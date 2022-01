Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Sandro ama ancora Tina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 31 gennaio 2022

Le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore” in onda lunedì 31 gennaio 2022 ci raccontano che Adelaide ha mentito a Umberto: gli ha fatto credere che sarebbe andata a trascorrere qualche giorno da amici in comune, invece non è mai arrivata a destinazione. L’uomo, preso dallo spavento, non sa che fine abbia fatto la contessa e per scoprire la verità incalza di domande il maggiordomo. Sandro, intanto, vuole tornare con Tina e si confida con Vittorio: non lascerà Milano fino a quando non si sarà chiarito con la donna. Vista l’ostilità di Tina nei suoi confronti, Sandro chiede aiuto ad Agnese, che non si tira indietro. Gloria, dopo aver ricevuto la lettera minatoria, è molto turbata: Gemma si accorge del disagio della capo-commessa e si ritiene molto soddisfatta per l’atto che ha compiuto. Nel contempo, Vittorio, che è molto amico di Sandro, si sente in imbarazzo, così chiede a Tina di prendersi del tempo per mettere ordine nella sua vita e capire quale sia la cosa migliore da fare.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore”, Adelaide si era mostrata preoccupata: è stata convocata in tribunale per essere ascoltata sulla morte di Achille Ravasi e sta vivendo l’attesa con molta angoscia. Durante l’interrogatorio si è contraddetta un paio di volte e chi l’ha ascoltata lo ha fatto non credendo nemmeno a una sola sua parola. Umberto cerca di tranquillizzarla, ma la contessa ribadisce che la storia è piena di errori giudiziari, per questo all’insaputa di Guarnieri prende una decisione molto importante: lasciare con una scusa la villa e allontanarsi definitivamente dalla vita di Umberto. Tina riceve una telefonata da parte del marito Sandro che l’avvisa del suo ritorno a Milano. La donna non è affatto contenta di rivedere il suo ex e capisce che la responsabilità del suo riavvicinamento è della madre, la quale giustifica il suo comportamento dicendole che era preoccupata del suo silenzio e del fatto che non abbia più chiesto notizie dello stato di salute della moglie. Tina è furiosa e avverte Vittorio del ritorno di Sandro, facendosi promettere di non rivelare al marito che tra loro c’è una relazione. Tina non accoglie bene il suo ex: il fatto che non le sia stato vicino quando era malata e di averla tradita non le fa superare il muro di rancore che nutre nei suoi confronti e lo manda via di casa. L’uomo racconta dell’accaduto a Vittorio e gli chiede se per caso la moglie nel frattempo ha una storia con un’altra persona, ma Conti risponde che non ne sa nulla e comunque non è a lui che deve chiederlo.

Stefania racconta alle Veneri della bella serata trascorsa a Villa Guarnieri: l’unica a non esserne entusiasta è Gemma, perché preoccupata della madre e intenzionata a vendicarsi della Moreau. Gemma infatti ha scoperto che Gloria è la vera madre di Stefania e la sua presenza potrebbe mettere a rischio il matrimonio di Veronica con Ezio. Così, prima di tornare a casa, Gemma si allontana con una scusa dalle sue amiche e spedisce una lettera minatoria alla signorina Monreau. Salvatore, intanto, è sempre intenzionato ad acquistare l’appartamento dove è in affitto Irene e vuole trasferirsi nel nuovo nido con Anna e la sua bambina. L’Imbriani è a conoscenza del suo segreto, ma quando ne parla con Salvatore l’uomo dice che è Tina che vuole investire i suoi risparmi nell’acquisto di una casa e lui la sta aiutando a fare la scelta giusta. La donna rimane delusa, ma Roberto la rassicura dicendole che Salvatore la vuole tenere ancora sulle spine, in realtà l’appartamento è destinato a lei. Armando rimprovera Agnese: l’idea di telefonare a Sandro non è stata per niente geniale e la sarta giustifica il suo comportamento dicendo che non riesce a mettere freno alla sua impulsività, in realtà sogna ardentemente che la figlia possa ritornare tra le braccia del marito e allontanarsi definitivamente da Vittorio.

