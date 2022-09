Il Paradiso delle Signore anticipazioni/ Umberto e Adelaide, dolce-amara vendetta

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Umberto e Adelaide ai ferri corti?

Il Paradiso delle Signore ci ha abituati a colpi di scena e intrighi amorosi, ma il pubblico della soap dovrà tenere d’occhio tre personaggi in particolare. Parliamo di Umberto, Adelaide e Vittorio: saranno loro ad essere al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, e alcuni sviluppi narrativi li stiamo già vedendo sullo schermo. Intervistati da Nuovo TV, gli attori Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni hanno parlato dei loro rispettivi personaggi, raccontando cosa gli spettatori devono aspettarsi.

In particolare, la grande novità toccherà il personaggio di Umberto molto da vicino. Come già Farnesi aveva anticipato in un’altra intervista, il cinico uomo d’affari ha perso la testa per la stilista Flora, tanto che per lei è disposto a tutto. Ma questa storia avrà per lui delle conseguenze, e dovrà aspettarsi la vendetta della Contessa Adelaide: come riporta Nuovo Tv, tra loro scoppia una vera e propria dolce-amara “Guerra dei Roses”, ha anticipato Farnesi. La Contessa, infatti, vuole riprendersi il suo ex. “La cognata ed ex amore, infatti, gli sfila con l’inganno le quote societarie del grande magazzino, e lui dovrà combattere per riprendersele. Terranno tutti col fiato sospeso.”

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide vendicativa, Vittorio

Adelaide di Sant’Erasmo sarà vendicativa in questa stagione de Il Paradiso delle Signore. Lo ha confermato l’attrice Vanessa Gravina, sempre a Nuovo TV, che ha anticipato come “Adelaide vuole la testa di Guarnieri, che l’ha mollata per Flora, ed estromettere la rivale dal Paradiso, dove lei lavora come stilista”. La Contessa è ovviamente una donna ferita e pur di farla pagare al suo ex amante stringerà anche un’alleanza con la nuova arrivata Matilde. Ma attenzione a un personaggio maschile che “potrebbe riaccendere il suo cuore spento e deluso”, ha dichiarato la Gravina.

E Vittorio? Per l’affascinante personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, l’ex moglie è ormai un “ricordo sbiadito”, ha assicurato a Nuovo TV. Se l’amore busserà alla sua porta, non ci è dato sapere. Infatti Tersigni si è tenuto sul vago, ma ha anticipato un certo feeling con la nuova arriva, Matilde: “Fra loro ci sono simpatia, intesa ed attrazione. (…) Come non può non andare d’accordo con uno all’avanguardia come Conti?” Se sono rose…











