Il Paradiso delle signore/ Chiara Baschetti new entry: “Matilde donna rivoluzionaria”

Il Paradiso delle signore: chi è Chiara Baschetti, nuova protagonista della soap

Chiara Baschetti è la nuova protagonista de Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione è iniziata lunedì 12 settembre 2022 su Rai1 e l’attrice promette grandi rivoluzioni con il suo personaggio. Chiara Baschetti è nata il 28 marzo 1987 e prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo ha lavorato nel campo della moda, sfilando per diversi brand e apparendo in varie campagne pubblicitarie.

Nel 2015 ha debuttato al cinema con il film Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi. Il pubblico televisivo la conosce per aver interpretato la figlia del personaggio di Gianni Morandi nella fiction L’Isola di Pietro, andata in onda nel 2017, e successivamente l’attrice ha preso parte alla produzione europea I Medici (interpretava Fioretta Gorini nella terza stagione). Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Chiara Baschetti ha parlato meglio della new entry, Matilde Frigerio, e su cosa dobbiamo aspettarci da lei in questa settima stagione.

Il Paradiso delle signore, Chiara Baschetti: “Matilde Frigerio, una donna rivoluzionaria per l’epoca”

Il personaggio di Matilde Frigerio è destinato a creare un po’ di scompiglio all’interno de Il Paradiso delle signore. Come ha anticipato Chiara Baschetti a Sorrisi: “E’ una nobildonna moglie di Tancredi di Sant’Erasmo, fratello di Marco. E’ sincera e molto innamorata del marito che però si rivela un uomo possessivo”. Matilde è anche una donna avanti per quell’epoca storica, gli anni Sessanta, in cui le donne dovevano solo essere brave mogli e accudire i figli. Infatti, come ha spiegato la Baschetti, la sua Matilde “è una donna rivoluzionaria per quell’epoca, vuole lavorare e ha bisogno di essere indipendente”.

In particolare, il pubblico dovrà prestare attenzione al suo rapporto con Adelaide di Sant’Erasmo (interpretata da Vanessa Gravina), con cui Matilde “metterà in piedi una situazione”, ha proseguito Chiara Baschetti, “per cui la vedremo lottare continuamente per la sua libertà”. Con il suo personaggio, l’attrice ci farà divertire e anche lei sembra essersi trovata molto a suo agio nei suoi panni, come ha rivelato a Sorrisi: “Mi piace molto come figura femminile”.











