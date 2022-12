Il Paradiso delle signore quando riprende?/ Anticipazioni puntate 12-16 dicembre

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022

Il Paradiso delle signore riprende dal 12 dicembre su Rai1, tornando ad occupare l’orario pomeridiano. Dopo lo stop di due settimane causa Mondiali di Calcio in Qatar, da lunedì ripartono le vicende ambientate in un magazzino milanese degli anni sessanta. Cosa vedremo nelle prossime puntate? Si comincerà a parlare della decisione di Ezio di mettersi in proprio, e lo annuncerà proprio all’amico Vittorio che lo incoraggerà nel suo intento. Al contrario, Veronica non è d’accordo, perché non può accettare che sia stata la ex moglie Gloria ad aiutarlo economicamente. Marco e Stefania hanno deciso di trasferirsi in America, dove lui potrà proseguire la sua carriera giornalistica. Tuttavia, lei all’ultimo momento ha dei dubbi a causa della situazione familiare in casa Colombo.

Flora e Umberto sono ufficialmente fidanzati, e Adelaide è distrutta. Marcello vuole risollevarle il morale organizzandole una cena al Circolo, poi, insieme a Marco, la spinge a reagire e farsi forza. Gloria e Veronica si incontrano e hanno un duro scontro. La situazione è critica, e a un certo punto Gloria ammette ad Armando che intende farsi da parte nell’affare con Ezio, mentre Veronica propone al suo compagno una tregua dato che sta attraversando un momento delicato con Stefania, ancora indecisa se partire o meno per l’America.

Nelle prossime puntate di dicembre de Il Paradiso delle signore, che torna in onda da lunedì 12 su Rai1, Marco e Stefania prenderanno una decisione definitiva sulla loro partenza dopo che lei scopre che il suo fidanzato ha rinunciato all’incarico a Washington per restarle accanto durante questa sua difficile situazione familiare. Intanto, Adelaide decide di tornare al Circolo a testa alta e riceve una lettera inaspettata: Ludovica annuncia il suo rientro a Milano, ma inizialmente non dice nulla a Marcello fino a quando i due ex non si incontreranno inaspettatamente nella puntata in onda il 16 dicembre.

Vittorio ha ricevuto una telefonata da Marta che gli chiede di incontrarla a Parigi: lì scopre che vuole annullare il matrimonio. Tornato a Milano, Conti si confronta con Matilde e i due parlano delle loro rispettive situazioni sentimentali. Al Paradiso arrivano i prototipi della nuova collezione, ma l’abito disegnato da Maria è andato disperso e Vito fa di tutto per recuperarlo. È arrivato il momento di salutare Marco e Stefania e in galleria c’è grande festa e tanta commozione. Nel frattempo, Gloria è determinata a fare un passo indietro con Ezio in merito alla sua attività, ma lui non è d’accordo. Poi, in un momento di sconforto, tra i due succede qualcosa di inaspettato…











