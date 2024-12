Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata del 13 dicembre 2024: Mario ferito nel tentativo di salvare Lara

Non mancheranno i colpi di scena anche nella prossima puntata de Il Patriarca 2 in cui al centro delle trame non solo ci sarà la guerra aperta tra Nemo Bandera ed il suo acerrimo nemico Raoul Morabito ma anche il triangolo formato da Mario, Nina e Lara. Andando con ordine l’arrivo a Villa Bandera di Lara (Neva Leoni), figlia primogenita di Nemo, non è stato accolto di buon occhio nè dalla matrigna Serena (Antonia Liskova) nè della sorellastra Nina (Giulia Schiavo). La vicinanza ha riacceso i sentimenti tra Lara e Marco Rizzo (Raniero Monaco di Lapio) fidanzato di Nina.

BAKE OFF ITALIA 2024, SEMIFINALE/ Diretta ed eliminato: Federica prima finalista!

Le anticipazioni Il Patriarca 2 del 13 dicembre 2024 rivelano che anche Nina prova sentimenti contrastanti e l’amicizia con Daniel Morabito (Giorgio Belli) figlio di Raoul potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Tuttavia farle fare una scelta drastica sarà una straordinaria scoperta, Nina scoprirà di essere incinta ed aspettare un bambino da Marco e per questo deciderà di seguire e preservare la famiglia lasciando Daniel che a sua volta cercherà un punto di contatto con il padre. I colpi di scena, tuttavia, non sono finiti qui perché successivamente durante una scena rocambolesca Mario rimarrà ferito nel tentativo di salvare Lara.

The voice kids 2024, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: Gigi D'Alessio e Arisa si contendono Nausica!

Il Patriarca 2, anticipazioni puntata del 13 dicembre 2024: Nina scopre che Mario ama Lara e scappa

Le anticipazioni Il Patriarca 2, sulla prossima puntata del 13 dicembre 2024 svelano Mario e Nina entreranno in crisi nonostante la giovane aspetti un bambino. Dopo aver rischiato di perdere la vita nel tentativo di salvare la vita a Lara, Mario le confesserà il suo amore durante la convalescenza. Ad origliare la conversazione senza essere vista, tuttavia, ci sarà Nina. La figlia più piccola di Bandera una volta scoperto della relazione clandestina tra il compagna e la sorellastra sarà incredula e disperata e cercherà consolazione in Daniel Morabito.

Come finisce Il Patriarca 2?/ Neva Leoni (Lara) anticipa: "Finale chiude il cerchio su Nemo Bandera e altri"

Nel frattempo, Raoul scoprirà che Nemo ha preso il carico di armi destinato agli albanesi, ma i due si accorderanno: Nemo lo restituirà, mentre Raoul dovrà cedergli le sue quote della Deep Sea. Dopo che il Rai’s verrà ucciso, Nemo e Raoul si uniranno contro gli albanesi, tuttavia nonostante il patto i due saranno sempre rivali e pronti a tradirsi a vicenda. L’appuntamento con la 5a e penultima puntata de Il Patriarca è per venerdì 13 in prima serata, a partire dalle 21.30 circa, su Canale 5 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.