Il Re Leone da oggi al cinema/ Video: la trappola remake e le “emozioni” del pubblico

Dopo Aladdin, è il turno de Il Re Leone: da oggi, mercoledì 21 agosto 2019, al cinema il remake del classico Disney diretto da Jon Favreau. Tornano sul grande schermo gli amati protagonisti della pellicola da record del 1994, ma in una veste completamente nuova e con un cast di voci a dir poco straordinario: Marco Mengoni e Elisa doppieranno Simba e Nala, senza dimenticare la presenza di Edoardo Leo e Stefano Fresi per le voci di Timon e Pumbaa. La cantante Cheryl Porter interpreterà una delle canzoni più amate del film, “Il cerchio della vita”, e c’è grande curiosità per scoprire il live action: la produzione non ha badato a spese e Favreau ha usufruito di immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita all’intramontabile successo, vincitore nel 1994 dei premi Oscar per la miglior canzone originale (“L’amore è nell’aria stasera”) e per la miglior colonna sonora originale, firmata dal grande Hans Zimmer.

IL RE LEONE, LA TRAPPOLA DEL REMAKE

Il Re Leone è sicuramente tra i classici Disney più amati da grandi e piccini, che ha avuto grande successo sia in sala che a teatro, con l’ottimo musical realizzato a Broadway. Un progetto delicato, con Favreau chiamato a realizzare il remake live action, una trappola non da poco: l’arduo compito è quello di rispettare il materiale di partenza, apportando un miglioramento con tecniche e tecnologie capaci di dare un effetto ancor migliore. Lo stesso regista ha evidenziato che Il Re Leone rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone, cresciute con queste storie e che hanno sviluppato un forte legame con esse. «Gli spettatori hanno un intero calderone di memorie ed emozioni legate a questo film e si sentono molto protettivi nei confronti di esso perché quei ricordi appartengono a loro», le parole dell’autore de Il libro della giungla, che ha voluto precisare di non voler reinventare il film, bensì il medium cinematografico. Qui di seguito vi proponiamo il trailer:





© RIPRODUZIONE RISERVATA