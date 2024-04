Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, Italia 1/ Trama e cast dell’ultimo capitolo (20 aprile 2024)

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, il film porta la firma di Peter Jackson

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (titolo originale: The lord of the rings – the return of the king), terzo e ultimo capitolo della saga di J.R.R. Tolkien, andrà in onda su Italia 1 sabato 20 aprile a partire dalle ore 14.20. Si tratta di un film di genere fantasy uscito nel 2003 che, tuttavia, ha lasciato una traccia talmente indelebile nella storia cinematografica da risultare a distanza di 20 anni ancora uno dei film più apprezzati e visti. La pellicola venne co-sceneggiata (in collaborazione con Philippa Boyens e Fran Walsh), diretta e co-prodotta dal grandissimo Peter Jackson, che dopo due anni di post-produzione è riuscito a dimostrare le sue abilità anche in questo contenuto della saga.

La produzione de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re è frutto di una collaborazione da parte di due case di produzione cinematografiche statunitensi – New Line Cinema e WingNut Films – mentre la distribuzione in Italia venne curata da Medusa Film. Per quanto riguarda il cast, viene riproposto quello dei primi due film: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Christopher Lee e John Rhys Davies. Questo film magistrale è incorniciato, inoltre, da una colonna sonora curatissima, entrata nell’immaginario comune musicale: composta da Howard Shore, con alcune canzoni cantate da Renèe Fleming e suonate dal flautista Sir James Galway.

La trama del film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re: Gollum antagonista

La trama del film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re si snoda attraverso la battaglia finale e la distruzione dell’anello del potere. Dopo aver vinto la battaglia del Fosso di Elm, lo stregone Gandalf si unisce ad Aragorn e agli alleati nel cammino verso Isengard. Qui incontrano gli Hobbit Merry e Pipino, artefici della sconfitta di Saruman grazie all’aiuto degli Ent. Tuttavia, con l’aumento del potere di Sauron, il signore di Mordor, l’attenzione si sposta verso Minas Tirith, destinata a essere il luogo della battaglia finale. Gandalf si reca, dunque, verso la città, nel tentativo di avvisare la popolazione della minaccia imminente e organizzare le difese, cercando disperatamente alleati. Nel frattempo, Frodo e Samvise si avventurano verso il Monte Fato per distruggere l’anello una volta per tutte.

Ma il loro viaggio è ostacolato da Gollum, determinato a riappropriarsi dell’anello. Inizia la battaglia finale, con Aragorn, Legolas e Gimli che si ergono come eroi nella difesa di Minas Tirith, tuttavia, il destino della Terra di Mezzo dipende dall’esito della missione di Frodo e Samvise. Sarà solo quando i due Hobbit riescono a distruggere l’anello, gettandolo nel fuoco del Monte Fato, che il potere di Sauron crollerà e le sue armate potranno essere annientate. Dopo innumerevoli battaglie e sacrifici, la pace potrà così tornare nella Terra di Mezzo.











