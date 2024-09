Il TG1 non va in onda oggi? Bufera dei dipendenti Rai, come stanno le cose

Il terremoto che ha travolto la giornata di oggi lunedì 23 settembre 2024 in Rai rischia di inghiottire anche il TG1 delle 20, consueto appuntamento che tiene aggiornati ogni sera milioni di italiani con le principali notizie del giorno, tra cronaca dell’ultim’ora, lo sport, l’attualità e i principali fatti esteri. Dopo lo stop a tutte le trasmissioni odierne, da Storie Italiane a La volta buona, passando per La vita in diretta di Alberto Matano, il TG1 delle 20 rischia la diretta, proprio come accaduto per il notiziario di questa mattina.

A dare notizia nelle scorse ore della decisione dei dipendenti Rai di scioperare è stato il portale DavideMaggio.it, che ha aggiornato i lettori svelando le varie sostituzioni in programma per la giornata di oggi 23 settembre 2024: “Stop a TG1 Mattina (sostituito dall’informazione di Rai News), Uno Mattina (in onda un meglio di), Storie Italiane (sostituito da Linea Verde in replica), E’ Sempre Mezzogiorno (in onda un meglio di). Su Rai2 la serie Candice Renoir ha sostituito TG2 Italia mentre I Fatti Vostri ha lasciato spazio alla Cerimonia di Restituzione della Bandiera Tricolore. Niente da fare nemmeno per Agorà, Elisir e Restart, sostituiti da Rai3 con dei film”.

Cosa va in onda al posto del TG1 delle 20? Le ipotesi sul tavolo

Non è stata effettuata dai vertici Rai alcuna comunicazione ufficiale sul TG1 delle 20 e la sua eventuale messa in onda, il notiziario potrebbe regolarmente prendere posto sul piccolo schermo, così come è da tenere in considerazione l’idea di una puntata a durata ridotta, per fornire comunque da servizio di stato le principali notizie del giorno, che di conseguenza finirebbero per regalare grossi punti in share al TG5 di Mediaset.

Possibile che la Rai decida di sostituire il TG1 anche con con il programma d’informazione Rai News.

