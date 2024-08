È possibile assistere ad un concerto in cappotto durante un’estate come questa? Purtroppo sì: i fan de Il Volo saranno costretti a presentarsi alle registrazioni del Concerto di Natale 2024 che si terranno il 31 agosto, ancora nel pieno dell’estate. Ad avvertire tutti di questa scelta è stato il Presidente della Regione Sicilia Schifani, che ha ordinato di mettere i cappotti perché l’evento andrà in onda a dicembre. Il Volo, torna infatti alla Vigilia di Natale 2024 con un meraviglioso concerto che verrà trasmesso da Canale 5.

Anche se siamo fuori stagione per parlare di pupazzi di neve e presepe, l’indicazione del Presidente della Regione Sicilia ha lasciato tutti senza parole. Le registrazioni avverranno in estate, così che i tecnici abbiano tutto il tempo di preparare il montaggio e perché il trio de Il Volo sarà impegnato in tour nei mesi successivi. La polemica è sorta però quando il pubblico è stato invitato a vestirsi come se fosse inverno, per non destare sospetti durante la messa in onda di fine anno. Una scelta azzardata, che ha creato scompiglio tra gli invitati.

Il Volo, parla il presidente della Regione Sicilia Schifani: “Questa è l’unica occasione”

“Presentarsi col cappotto“, è stato questo l’ordine. La notizia è stata diffusa da Davide Maggio e sul sito si legge che ad Agrigento, nella Valle dei Templi (dove verrà registrato il concerto) si dovrà partecipare vestiti in modo invernale per far credere che il concerto sia in diretta. Sarà proprio quello il luogo ad accogliere Il Volo il 31 agosto, con la registrazione live dello spettacolo. In programma ci sono le più belle canzoni del repertorio natalizio, interpretate in maniera impeccabile dal giovane trio.

Come ogni anno, il Concerto di Natale sarà trasmesso da Mediaset su Canale 5, e tra il pubblico saranno presenti le istituzioni e i vertici dell’emittente televisiva. “A dicembre va in TV, venite in cappotto”, Schifani, Presidente della Regione Sicilia ha dato le indicazioni per far sembrare tutto più realistico, per poi ribadire che sarà quella l’occasione perfetta per promuovere il territorio, facendo diventare Agrigento ‘Capitale Italiana della Cultura’ per il 2025. Tutto deve dunque essere studiato a puntino, per valorizzare la performance de Il Volo. Gli stessi cantanti partiranno poi per gli Stati Uniti da settembre per la famosa Public Broadcasting Service, dove registreranno la seconda parte dell’evento.