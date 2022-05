Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ “Nuovo album? Lustro al maestro Ennio Morricone”

Il Volo tornano in tv da Mara Venier

Il Volo tornano ospiti di Domenica In Show, la puntata speciale del contenitore della domenica condotto da Mara Venier che approda in prima serata venerdì 27 maggio 2022. Il trio di tenori Piero, Ignazio e Gianluca sono pronti a raccontarsi a cuore aperto: dalla loro carriera fino al loro ultimo progetto discografico: un volo dedicato alla musica di Ennio Morricone. Proprio parlando dei loro esordi, i tre tenori italiani conosciuti e famosi in tutto il mondo hanno confessato: “abbiamo tre voci diverse, ma complementari e lo abbiamo capito quando ci siamo incontrati e abbiamo cantato insieme la prima canzone, ovvero O’ sole mio, e non avevamo fatto prove! Gli autori del programma televisivo in cui ci siamo conosciuti rimasero molto sorpresi, come noi stessi del resto!”.

Non solo, Piero, Ignazio e Gianluca durante il lungo periodo della pandemia hanno avuto modo di riflettere sulla vita, ma anche concentrarsi sul nuovo importante progetto mondiale: un album dedicato ad Ennio Morricone.

Il Volo parlano del disco “Il Volo Songs Morricone”

“Abbiamo avuto più tempo da passare con le nostre famiglie, ma contemporaneamente anche di lavorare su questo progetto. Lavorando al disco Il Volo Songs Morricone abbiamo potuto trascorrere del tempo insieme” – hanno raccontato Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo che, proprio a causa del Covid-19, hanno dovuto annullare e rimandare tutti i concerti in America posticipati dal settembre 2022. Nonostante la pandemia però i tre artisti non si sono mai fermati, anzi hanno lavorato alla realizzazione di un nuovo album dal titolo “Il Volo sings Morricone”.

Ignazio Boschetto ha spiegato come è nata l’idea: “il nostro obiettivo è sempre stato quello di far conoscere la nostra cultura, e in questo album diamo lustro a quello che è stato il maestro Ennio Morricone”. Gianluca Ginoble ha poi aggiunto: “abbiamo avuto un’evoluzione artistica negli anni. Questa volta abbiamo deciso di fare un tributo sulle colonne sonore. Ringraziamo anche la famiglia di Ennio Morricone”.

