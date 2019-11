Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble/ I re del “Pop Lirico”

PIERO BARONE, IGNAZIO BOSCHETTO, GIANLUCA GINOBLE, IL VOLO FESTEGGIANO 10 ANNI DI CARRIERA

I ragazzi de Il Volo festeggiano i loro primi dieci anni di carriera presentando a Verissimo “10 Years”, il primo best of della loro storia. “È il vero album del decennale, con uscita internazionale – spiega Ignazio Boschetto a TgCom24 – molte canzoni nel resto del mondo sono ancora degli inediti”. Nel salotto di Silvia Toffanin, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorrendo una carriera che li ha sorpresi da giovanissimi e che ancora oggi, grazie a una storia in costante ascesa, continua ad arricchirsi di trionfi. Oggi, infatti, si dicono fieri di essere tra i promotori della musica italiana anche all’estero: “È bello vedere come il Bel canto sia apprezzato in tutto il mondo – rivela Ignazio Boschetto – Ci piacerebbe essere eredi della tradizione di Pavarotti, Bocelli… Ce la stiamo mettendo tutta da dieci anni e faremo del nostro meglio per andare avanti”.

IL VOLO: “LA CHIAVE DEL NOSTRO SUCCESSO? IL POP LIRICO”

Del loro percorso, i tre ragazzi de Il Volo ricordano quattro momenti che li hanno consacrati al mondo della musica, e in particolare “la partecipazione a We Are The World per Haiti con Quincy Jones, poi il tour con Barbra Streisand, il tributo ai tre tenori con Placido Domingo e infine quando abbiamo cantato davanti a Papa Francesco”, spiega Piero Barone a TgCom24. Oggi il loro proposito è quello di poter continuare a percorrere la strada che ha già dato loro numerosi successi, mettendo da parte l’ipotesi di concertarsi sulle sonorità più in voga negli ultimi anni: “Abbiamo fatto degli esperimenti, facendo anche cose più pop leggere, ma abbiamo capito – spiega Boschetto – che la chiave del nostro successo è il pop lirico. Il Volo è un gruppo che porta soprattutto la tradizione e la melodia italiana. Cerchiamo di seguire quei passi piuttosto che la cultura di oggi”.

IL VOLO:”QUESTI DIECI ANNI SONO STATI DURI”

Oltre a ripercorrere il loro primi dieci anni a Verissimo, i tre tenori de Il Volo, il prossimo 19 novembre, saranno i protagonisti di una serata evento su Canale 5. Lo speciale mostrerà le immagini del loro ultimo live a Matera, con interventi, contributi e interviste in esclusiva. Sarà l’occasione per rivivere la storia di tre giovanissimi talenti che hanno raggiunto il successo molto presto, e che solo grazie al duro lavoro e al grande impegno son riusciti a restare sulla cresta dell’onda: “Questi dieci anni sono stati duri, di solito i bambini prodigio sono delle meteore”, spiegano i tre ex “tenorini” a TgCom24. “Per mantenere quello che avevamo ottenuto – aggiungono – abbiamo fatto un lavoro durissimo. I primi anni non è stato facile, eravamo tre teste diverse e i capricci facevano male. Adesso – concludono – siamo maturati e andiamo molto più d’accordo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA