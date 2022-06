Il Volo: “Quando ci esibiamo c’è sempre emozione”/ “Canteremo per Papa Francesco”

Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo, sono stati intervistati stamane da Taormina, mentre si gustavano la granita siciliana, dolce tipico della splendida isola italiana. “Un giorno per il mio compleanno a Naro – ha raccontato Piero Barone in diretta tv su Rai Uno durante il programma Weekly – il padrone del bar è arrivato a sorpresa con il carrello delle granite, stavamo festeggiando 4/5 anni fa e ci ha fatto questa sorpresa”. Questa sera e domani sera i ragazzi de Il Volo si esibiranno proprio nella splendida località siciliana: “Avere la consapevolezza di cantare in un luogo prestigioso ci si sente dei privilegiati, in Italia è difficile trovare un posto che non sia carino, ma anche in Usa e Giappone… cerchiamo di non perdere mai l’emozione e la voglia di stupirci ed è questo il motivo di questi 13 anni di carriera e ogni volta che saliamo sul palco e vediamo il nostro pubblico proviamo sempre questa sensazione”.

Gianluca Ginoble ha aggiunto: “A Taormina abbiamo suonato nel luglio 2014, il primo concerto italiano. Nel 2009 è iniziata la nostra carriera e dopo la vittoria del Festival abbiamo iniziato a cantare anche in Italia ed è stato strano per noi. Il teatro di Taormina, come l’Arena di Verona si addice al nostro genere musicale ed è sempre bello poter cantare e magari rappresentare la nostra musica nei posti così belli”.

IL VOLO: “CI PIACEREBBE SUONARE ALLE TERME DI CARACALLA”

Ma qual ‘è il posto dove Il Volo vorrebbe cantare? “Le terme di Caracalla, un l’uomo magico”. Quindi Piero Barone ha ripreso la parola: “Quest’anno saremo a Taormina, Agrigento, Valle dei Tempi, poi in America e in Giappone e dopo 10 anni torneremo in Australia: dopo due anni e mezzo di pandemia di covid, abbiamo pianificato un tour di circa 100 concerti, quindi siamo carichi”. Poi Piero Barone ha concluso: “La prossima tappa? Tra una settimana avremo l’onore di cantare per Papa Francesco, il 22 giugno, all’incontro per le famiglie”.

