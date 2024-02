Il Volo: “Scioglierci? La verità è un’altra”, silenzio rotto da Fiorello/ “Scritte tante cattiverie”

Il Volo: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ropono il silenzio sulle voci di rottura

È bastato un piccolo screzio tra Gianluca Ginoble e Piero Barone durante il programma radiofonico Radio Numer One e sono subito divampati rumors e indiscrezioni: Il Volo si sciolgono? Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si dividono per intraprendere carriere da solisti? Dopo giorni di ipotesi e illazioni adesso sono intervenuti i diretti interessati per fare chiare. Il Volo ospiti nella puntata di oggi, giovedì 29 febbraio, dello show di Fiorello VivaRai2 hanno chiarito perché sono nate queste voci.

Nel dettaglio, a prendere la parola è stato Gianluca Ginoble: “Hanno detto di tutto Piero prende lezioni da solo, poi sono pure cattivi hanno scritto Gianluca va in America perché ci sono delle ragazze che rovinano i dubbi.” E subito dopo ha aggiunto che la verità è un’altra e non hanno nessuna intenzione di sciogliersi: “Noi siamo un gruppo unito, coeso e non ci scioglieremo come gli altri.” Insomma, stando alle dichiarazioni dei diretti interessati non ci sarà nessuna separazione tra i ragazzi de Il Volo.

Smentite le voci di crisi e separazione, Il Volo hanno concesso una brevissima intervista a Fiorello nella puntata odierna di VivaRai2. Lo showman ha chiesto ai tre ragazzi come hanno vissuto l’esperienza al Festival di Sanremo 2024 dove hanno portato il brano Capolavoro che nella classifica finale si è aggiudicato l’8^ posizione. A parlare è Ignazio Boschetto: “A Sanremo 2024 ci siamo divertiti, è il terzo ed è andata bene… dipende da che punto di vista lo vedi.”

Subito dopo Ignazio Boschetti, Piero Barone e Gianluca Ginoble, i tre ragazzi de Il Volo hanno annunciato i loro prossimi progetti professionali. C’è anche un disco da promuovere e un tour pronto a partire nel mese di maggio. Insomma per il momento, escluso lievi battibecchi e divergenze sull’impostazione da dare al gruppo (Ginoble vorrebbe provare una svolta più pop mentre Barone è più ancorato al mondo della musica classica) non c’è nessuna separazione in vista.











