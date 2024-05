Il Volo Tutti per uno 2024: concerto all’Arena di Verona/ Diretta 21 maggio e scaletta: da Nannini a Irama

Il Volo Tutti per uno 2024: anticipazioni e diretta 21 maggio

Dopo il grande successo ottenuto con la prima serata, oggi, martedì 21 maggio, su canale 5, torna la grande musica dei ragazzi de Il Volo che, dall’Arena di Verona, sono i protagonisti della seconda serata dello spettacolo “Tutti per uno” la cui terza ed ultima serata andrà in onda martedì 27 maggio, sempre su canale 5. Lo spettacolo “Il Volo Tutti per uno” è il ringraziamento che Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone fanno al pubblico che li segue, ormai, da quindici anni.

Erano solo tre bambini quando parteciparono al programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici dove le loro voci soliste furono unite per formare un gruppo che, nel corso degli anni, ha conquistato il mondo. Cresciuti insieme, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno fatto concerti ovunque ma il palco dell’Arena di Verona rappresenta sempre un’emozione speciale e, questa sera, insieme ai vari ospiti, daranno vita ad uno spettacolo imperdibile.

Protagonista indiscussa della seconda serata dello spettacolo “Il Volo – Tutti per uno 2024” sarà come sempre la musica. Esattamente come accaduto nel corso della prima serata durante la quale hanno regalato esibizioni uniche e magiche come quella sulle note di “Anima fragile” di Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri ricevendo poi i complimenti del rocker di Zocca, anche questa sera, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble non solo canteranno i loro brani, ma anche le canzoni più belle della musica italiana e internazionale in compagnia dei loro ospiti.

Sicuramente, i tre ragazzi de Il Volo intoneranno brani emozionanti insieme a Gianna Nannini che delizierà il pubblico con alcuni dei suoi successi ma anche con Irama che, reduce dal successo ottenuto a Sanremo, metterà la propria voce a disposizione di Ignazio, Gianluca e Piero. Ma gli ospiti della serata non finiscono qui.

La scaletta degli ospiti della seconda serata de Il Volo tutti per uno 2024

Da Gianna Nannini a Irama, da Giuseppe Fiorello a Giuliano Sangiorgi fino ai Santi Francesi, sono davvero tanti gli ospiti musicali e non che, questa sera, saliranno sul suggestivo palco dell’Arena di Verona per vivere una serata unica e regalare grandi emozioni non solo al pubblico presente in Arena ma anche ai telespettatori. Insieme a Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble daranno vita a duetti musicali inediti, ma anche a momenti recitativi assolutamente entusiasmanti. Ecco la scaletta degli ospiti della serata: Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Irama, Enrico Nigiotti , Santi Francesi, Clara, Nina Solodovnikova, Giuseppe Fiorello

Come vedere in diretta streaming Il Volo – Tutti per uno 2024

La seconda serata de “Il Volo – Tutti per uno 2024” può essere vista oggi, martedì 21 maggio, in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Lo spettacolo, inoltre, grazie a Mediaset Infinity, può essere visto anche in diretta streaming. Con Mediaset Infinity, disponibile come app e come sito si può rivedere anche la prima serata dello spettacolo, già trasmessa in tv.











