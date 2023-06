IL VOLO – TUTTI PER UNO, DIRETTA 2A PUNTATA/ Attesa per Fiorella Mannoia e il ritorno di Aida Garifullina

Diretta Il Volo – Tutti per uno: commento live seconda puntata 3 giugno 2023

Manca poco all’inizio del secondo e ultimo appuntamento con Il Volo – Tutti per uno, lo speciale concerto dei tre ragazzi che, in quest’occasione, hanno deciso di mostrarsi anche singolarmente, esibendosi nei propri cavalli di battaglia e stili. Si continuerà su questa scia anche durante questo secondo appuntamento, ovviamente intervallato dall’arrivo sul palcoscenico di vari ospiti.

In questa seconda serata Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno al fianco di artisti come Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea. Infine ci sarà il ritorno sul palco della celebre cantante lirica Aida Garifullina. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il Volo Tutti per uno, seconda serata su Canale 5

Questa sera, sabato 3 giugno 2023, in esclusiva e in prime-time su Canale 5 va in onda la seconda serata evento con “Il Volo Tutti per Uno”, lo spettacolo di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci. Settimana scorsa il grande show del trio è stato leader assoluto della serata con 3.128.000 spettatori e il 23.6% di share (con picchi di 4.100.000 spettatori e del 32% di share)

“Tre giovani italiani alla conquista del mondo – Piero Barone, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto – regalano due serate-evento dall’Arena di Verona, al pubblico di Canale 5. Che spettacolo! Con Il Volo, Federica Panicucci e un ricco parterre di ospiti, la divisione TV di Friends & Partners e il regista Luigi Antonini hanno confezionato un prodotto che equilibra perfettamente l’atmosfera del live e la cura di uno show per la tv. Un risultato ottimo sotto ogni profilo, per il quale ringrazio Piero, Gianluca e Ignazio, con la madrina d’eccezione Federica, e tutto il grande cast”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di rete.

Il Volo Tutti per uno, gli ospiti: Antonello Venditti e Fiorella Mannoia

Nella prima serata di “Il Volo Tutti per Uno”, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno condiviso il palco con Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina e Gianfranco Montresor. Dopo il concerto all’Arena di Verona con Il Volo, i Pooh hanno annunciato una nuova collaborazione: “Dopo il brande successo della trasmissione dove siamo stati ospiti di 3 ragazzi incredibili, abbiamo deciso di ricambiare il favore e di invitare Il Volo a due imperdibili appuntamenti live negli stadi di quest’estate: il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma”. Questa sera, sabato 3 giugno, i tre cantanti ospiteranno altri grandi nomi della musica e dello spettacolo: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi e Danilo Rea.

Il Volo Tutti per uno: “La tv per noi è molto importante”

Ricordiamo che le due serate evento “Il Volo Tutti per uno” sono stati registrati all’Arena di Verona il 1° ed il 3 maggio scorsi. “Siamo tre ragazzi molto ambiziosi, cerchiamo sempre di fissarci degli obiettivi per non rimanere mai senza ambizioni e senza voglia di fare nuove cose: sicuramente sappiamo che la tv per noi è molto importante, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorare e di fare esperienza. Tutti per Uno è la prova che abbiamo lavorato tanto e che vogliamo anche avere questa opzione”, hanno detto Barone, Ginoble e Boschetto all’Ansa. I concerti sono prodotti da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.

