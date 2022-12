Ilaria D’Amico piange per la sorella Katia morta/ “Parliamo spesso, le ho promesso…”

Ilaria D’Amico e il ricordo della sorella Katia in tv

Ilaria D’Amico non riesce a trattenere le lacrime ricordando la sorella Katia, scomparsa nel 2022 a causa di un tumore all’intestino che non le ha lasciato scampo. Una ferita aperta quella che la D’Amico porta nel cuore e che, nel corso di un’intervista rilasciata a microfoni della puntata de La Confessione, ospite di Peter Gomez in onda venerdì 30 dicembre sul canale NOVE. Durante l’intervista, il conduttore ha chiesto alla D’Amico di rivolgersi direttamente alla sorella Katia e parlarle.

«Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei», sono state le parole dette tra le lacrime dalla giornalista.

Ilaria D’Amico, il dolore per la morte della sorella

Dopo la morte della sorella Katia, Ilaria D’Amico aveva aperto il proprio cuore raccontando il dolore sulle pagine del settimanale F. “Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino” – aveva raccontato la D’Amico spiegando come, da quel momento, la vita della propria famiglia fosse totalmente cambiata.

“Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”, aveva concluso.

