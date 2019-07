Ilaria e Massimo non sono tornati insieme/ “Non lo voglio più” (Temptation Island)

Cos’è accaduto tra Ilaria e Massimo dopo Temptation Island 2019? È probabilmente questa la coppia più attesa dai telespettatori del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Ed è proprio con questa coppia che conclude la puntata speciale. Dopo un breve recap su quanto accaduto durante il loro percorso, Massimo incontra Filippo ed è da solo. I due non sono tornati insieme e lui svela: “È stato abbastanza traumatico tornare a casa senza lei, ho sentito che mancava un pezzo. È stato abbastanza difficile. Non immaginavo potesse andare così. È normale che mi manca qualcosa, mi manca tutto di lei. Però quello che dovevo e volevo fare l’ho fatto, non ho rimpianti. – poi aggiunge – Rifarei tutto quanto, non rimpiango nulla, anche perché mi ha portato poi alle consapevolezze e alle risposte che cercavo. Io ho capito che nella mia testa e nel mio cuore ci stava Ilaria.”

ILARIA E MASSIMO SI SONO LASCIATI: “NON LO VOGLIO PIU’ ACCANTO A ME”

Massimo svela che, dopo Temptation Island 2019, ha subito contattato Ilaria: “Ci siamo sentiti qualche giorno dopo che siamo usciti e lei mi ha chiesto del tempo che le ho dato. Poi ci siamo rivisti e confrontati, non l’ho vista serena perché 3 delle 4 ore passate insieme le ha passate a piangere. [..] Però ci si mettono anche altri fattori, come i genitori suoi.” Poi parla di Elena, la tentatrice con la quale ha avuto un feeling: “Non ci siamo visti ma l’ho contattata per sapere come stava”. Lui, insomma, spera che Ilaria cambi idea e lo perdoni, ma lei è di un altro avviso. Infatti ammette: “Tornare alla vita di tutti i giorni è stato bello. È anche vero che tornando a casa hai tanto tempo per pensare. Oggi penso a me stessa, prima pensavo solo a Massimo e a come renderlo felice.” Ammette di averlo visto e sentito, “ci siamo veramente aperti e non l’ho mai interrotto. L’ho capito però io sono sempre più convinta che non voglio Massimo o altri accanto a me. Non ho bisogno di nessuno”. Così conclude “Non riesco più a dirgli ti amo. Ora cerco di allontanarlo perché voglio stare da sola. Non lo voglio più al mio fianco“. Ilaria infine parla di Javier e svela che l’ha sentito ma non visto: “Io devo ringraziarlo, lui è davvero speciale e mi auguro di non perderlo”.

