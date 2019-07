Ilaria e Massimo si sono lasciati?/ Temptation Island: indiscrezione conferma rottura

Massimo e Ilaria si sono lasciati? La coppia di Temptation Island 2019, è arrivata nel gioco con la consapevolezza che qualcosa tra di loro, si fosse rotta già da un pezzo. Lui non si sente libero di giocare alla Playstation e lei, dopo la convivenza non si sente amata e desiderata quanto vorrebbe. Cosa è accaduto ai due ragazzi romani? Hanno definitivamente messo fine alla loro relazione d’amore oppure, stanno cercando di ricostruire un futuro insieme? Il fidanzato, una volta fatto il suo ingresso nel villaggio, ha dimostrato di essere particolarmente interessato a Federica Lepanto. Successivamente, il suo interesse si è spostato per Elena, proseguendo questa avventura tra le tentazioni, proprio tra le sue braccia. La ragazza classe 1988, arriva da Valmontone un paese vicino Roma, e Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva. Elena è quarta di sei fratelli e per molti anni ha giocato a pallavolo a livello agonistico. Oggi è un’insegnante di Zumba e lavora in una palestra.

Ilaria e Massimo si sono lasciati?

Anche Elena come Massimo, prima di entrare a Temptation Island, aveva affrontato una convivenza (finta male) con il suo ex fidanzato. Sul web intanto, si dice che la coppia sia definitivamente scoppiata. Il docu-reality di stampo sociologico, pare non essere stata una buona idea per Massimo e Ilaria che, dalle prime indiscrezioni, risulterebbero single. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “A fornirci la risposta è la nostra amica Rebbie, che frequenta assiduamente una persona che conosce Ilaria e che ci ha raccontato che i due…si sono lasciati! D’altronde visto l’evolversi della storia non c’erano molti dubbi che fosse accaduta una cosa del genere, anche se a Temptation Island nulla è come sembra fino alla fine. Che ne pensate voi di ciò che è successo: hanno fatto bene a lasciarsi? E si staranno frequentando con i loro tentatori o no?”. Nel frattempo anche Ilaria, si sta “consolando” tra le braccia possenti di Javier, il ragazzo dallo sguardo dolcissimo di cui sono tutti pazzi sul web.

