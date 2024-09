Ilaria Galassi: tutto sui figli Riccardo e Rocco

Diventata famosa quando era giovanissima grazia a Non è la Rai, Ilaria Galassi ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia. Poi il cambiamento di vita e il ritorno nel mondo dello spettacolo con la partecipazione al Grande Fratello 2024 insieme alle amiche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Lontana dal mondo dello spettacolo, la Galassi ha anche trovato l’amore. Due, in particolare, sono le relazioni più importanti dalle quali sono nati i due figlie dell’ex Non è la Rai.

Yulia Bruschi, sfogo su Jessica e Giglio: "Non cerco fidanzato, al GF per me stessa"/ "C'è chi si fa i film…"

Riccardo, il più grande, è nato da una relazione la cui identità non è nota. Tuttavia, chiusa quella storia, nella vita di Ilaria Galassi è arrivato Daniele Brunone, suo attuale compagno e con cui ha avuto il secondo figlio, Rocco. Proprio per i figli, ha deciso di partecipare al Grande Fratello come ha spiegato lei stessa.

Jessica Morlacchi gelosa di Giglio e Yulia al Grande Fratello 2024?/ La cantante si dichiara, lui la gela…

Ilaria Galassi: la commozione per i figli

Ilaria Galassi è una donna forte e determinata che, però, di fronte alle lacrime delle amiche Eleonora Cecere e Pamela Camassa che vorrebbero sentire anche solo la voce dei figli, ha cominciato a pensare ai suoi figli. “Io anche se non piango, penso sempre a loro“, ammette Ilaria parlando anche con Michael. “Oggi stiamo giù, io magari non piango però la mia testa è lì”, dice ancora la Galassi.

Pamela, poi, in lacrime, dice che pensa al parere delle persone che, vedendole in lacrime, potrebbero chiedersi come mai abbiano accettato di partecipare al reality se sentono la mancanza dei figli. “Non sanno che noi stiamo qui soprattutto per loro. Per noi, ma principalmente per loro”, commenta Ilaria che, nelle prossime puntate, insieme alle amiche, potrebbe ricevere proprio una sorpresa dai figli, anche solo una lettera come quella ricevuta da Enzo Paolo Turchi dalla figlia Maria.

Mamma Shaila Gatta, chi è Luisa/ Tensione con l'ex fidanzato: "E' servito un estraneo per aprirle gli occhi"