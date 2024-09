Siamo ancora alle battute iniziali del Grande Fratello 2024 e stiamo ancora familiarizzando con i nuovi protagonisti che allieteranno le puntate del reality da qui ai prossimi mesi. Anche i concorrenti finora entrati sono ancora alle prese con le presentazioni di rito e con il prendere confidenza con la nuova esperienza ma a quanto pare qualcuno ha rotto il ghiaccio in maniera piuttosto precoce. Stiamo parlando di Ilaria Galassi – con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere come concorrente unico del Grande Fratello 2024 – che pare aver messo già gli occhi sul nip Tommaso Franchi.

A lanciare la prima ‘chicca di gossip’ è stata Rebecca Staffelli sempre attenta ad osservare cosa accade nella Casa del Grande Fratello 2024 oltre la diretta. Come anticipato, l’opinionista non si è fatta sfuggire il primo flirt – chiaramente, almeno per ora, goliardico – nella Casa più spiata d’Italia. Protagonista Ilaria Galassi – ex ‘Non è la Rai’ – che avrebbe esternato un particolare gradimento per il primo concorrente Nip del Grande Fratello 2024: Tommaso Franchi.

Ilaria Galassi ‘folgorata’ da Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024: “Hanno già scelto…”

“Alfonso, vuoi sapere la prima chicca, il primo gossip? Ilaria è stata molto colpita da Tommaso…”. Inizia così Rebecca Staffelli nel raccontare le prime esternazioni di Ilaria Galassi una volta conosciuto Tommaso Franchi, concorrente Nip del Grande Fratello 2024. “Tanto è stata colpita da dirgli immediatamente: ‘Tu dormi qui eh, dormi vicino a noi’. E poi: ‘Chiamaci quando fai la doccia…’. Inoltre ha scelto già i letti”. Questo il simpatico scoop catturato da Rebecca Staffelli e chissà che, dalla goliardia del momento, in futuro non si passi ad un vero e proprio flirt tra Ilaria Galassi e Tommaso Franchi.