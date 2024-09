Ilaria Galassi, chi è la nuova concorrente? La showgirl in tv al Grande Fratello dopo lungo periodo di assenza

Ilaria Galassi è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. L’ex volto di Non è la Rai comincia questa sera, lunedì 16 settembre, la sua avventura nella casa più spiata di Italia. Un’esperienza che vuole vivere appieno, per crescere come persona e per rilanciare una carriera che nel corso degli anni ha preso una piega inaspettata rispetto alle promesse. “Sono lontani i tempi in cui ero la stella di Non è la Rai, quando ballavo e cantavo insieme con tante giovani ragazze, in quel momento non mi capacitavo del grande successo che avevo”, ha raccontato nostalgica e amareggiata in una intervista di non molto tempo fa a Verissimo.

Ilaria Galassi partì proprio da Non è la Rai, nel programma di Gianni Boncompagni, per poi scontrarsi con delle difficoltà serie che complicarono non poco il il suo percorso nel mondo dello spettacolo. “Ebbi una difficile operazione al cervello e non sono più riuscita a lavorare in tv“, aveva spiegato la Galassi.

Dai successi della tv alla necessità di fare lavori umili, Ilaria Galassi: “La mia vita non è stata facile”

Dopo aver lavorato in cassa nel salone di parrucchieri gestito dal compagno, Ilaria ha cambiato nuovamente lavoro per necessità, dopo la pandemia. “Ora faccio la badante”, ha detto ripercorrendo le tappe principali della sua carriera tra successi e cadute dolorose: “per me la vita da un certo momento in poi non è stata facile”.

La sua esistenza, come dicevamo, è stata segnata da tanti momenti difficili, tra cui un brutto incidente che la costrinse a letto per mesi fino all’aneurisma congenito al cervello che la obbligò ad un’operazione immediata. Tutti ricordi brutti e dolorosi, che Ilaria Galassi un giorno spera di dimenticare.

