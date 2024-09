Fuochi d’artificio sugli studi del Grande Fratello 2024: si apre ufficialmente la nuova stagione del reality ed è Alfonso Signorini in persona ad accogliere il primo concorrente pronto a mettere piede nella Casa più spiata d’Italia. I primi passi sul red carpet che porta alla porta rossa è però per un trittico: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, storiche protagoniste di ‘Non è la Rai’ e in gioco come unico concorrente al Grande Fratello 2024.

Giovanni Benevento, compagno di Pamela Petrarolo/ La showgirl: "Grazie a lui ho capito cos'è coppia sana"

Nel video di presentazione le parole di Pamela Petrarolo potrebbero avere una valenza quasi profetica: “Essere concorrente unico del Grande Fratello 2024 con Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere potrebbe essere un’arma a doppio taglio, ma non è detto…”. Si prevedono scintille con il loro ingresso nella Casa ed effettivamente, dopo il saluto ad Alfonso Signorini, una volta entrate ufficialmente nel reality hanno immediatamente messo in evidenza brio ed euforia da vendere.

Gianluca Pea, chi è l'ex marito di Pamela Petrarolo/ La showgirl: "A volte l'amore può finire ma..."

Ilaria Galassi di ‘Non è la Rai’ richiesta choc al Grande Fratello 2024: cos’è successo?

“Ma è un sogno, datemi un pizzicotto”, a ancora: “Ma io questa prima di andare me la porto via!”. Questi i primi commenti di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere – trio che vale da unico concorrente del Grande Fratello 2024 – accompagnati da euforia e voci entusiaste. Ai telespettatori non sarà però sfuggita la costante ricerca del bagno di Ilaria Galassi: “Si, ma vediamo anche il bagno”, ancora più volte l’ex volto di ‘Non è la Rai’ ha ripetuto la medesima richiesta. L’esigenza è apparsa ancora più chiara quando prima del collegamento con Alfonso Signorini ha simpaticamente asserito: “Oh ma dov’è il bagno, devo fare pipì!”.