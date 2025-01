Ilaria Galassi si è confidata con Pamela Petrarolo al Grande Fratello, spiegando alla compagna di essersi presa una cotta per un concorrente della casa. In realtà, il tutto è iniziato nella vana convinzione che la sua affermazione passasse inosservata alle telecamere eppure non è stato così. Ma cos’ha detto precisamente Ilaria Galassi? “In un’altra situazione mia” ha esordito la Non è la Rai, “cioè senza figli e senza compagno, lo sai che un pensiero ce l’avrei fatto?“.

Ilaria Galassi si riferiva a Iago Garcia, recentemente rientrato al Grande Fratello dopo il ripescaggio. Pamela Petrarolo, però, ha subito mostrato di essere stupita dalle sue parole e l’ha fermata, dicendole che quello che ha dichiarato è molto grave. “Non ho parole, hai un compagno a casa, come fai a dire una cosa del genere?“. Le due si sono rese conto che quello che è uscito è molto più complesso di quello che pensavano e in qualche modo Ilaria Galassi ha cercato di arginare il fatto.

Pamela Petrarolo furiosa con Ilaria Galassi: “Stai zitta che è meglio”

Dopo l’inaspettata confessione, Ilaria Galassi ha cercato di ritornare sui suoi passi placando lo stupore di Pamela Petrarolo: “Perchè è grave?” le ha risposto, “Ho detto in un altro momento!“. L’ex Non è la Rai ha continuato, precisando di aver detto che ci proverebbe con Iago se fosse senza figlie senza il suo attuale compagno. “Non ho detto adesso, non lo faranno vedere!“. Insomma, la Galassi è convinta che la sua affermazione sarebbe passata in osservata, ma non è stato affatto così. Oltretutto, Pamela Petrarolo ha continuato dicendole che se lei avesse sentito una cosa così da suo marito si sarebbe infuriata.

“Lo dici te che non lo fanno vedere”, ha continuato. “Ilà per favore, non mi far inca**are!”, ha detto Pamela Petrarolo, che l’ha messa in guardia sul fatto che d’ora in poi qualora dovesse parlare con Iago la gente penserà subito male. Le due hanno poi concluso la conversazione con una mezza ironia, con Pamela che ha chiesto di chiudere la conversazione: “Stai zitta, non peggiorare”. Quel che è certo è che ormai la sua affermazione è sulla bocca di tutti e i fan non vedono l’ora di sapere la reazione del compagno che la guarda da casa.