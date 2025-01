Dopo l’ingresso di Maria Monsè al Grande Fratello sono usciti alcuni pettegolezzi in merito alle operazioni chirurgiche di Ilaria Galassi. La showgirl, infatti, ha creato subito un brutto rapporto con le non è la Rai, dopo essersi risentita per essere stata nominata dalle tre concorrenti. Non ha perdonato il gesto e da lì ha iniziato una lenta vendetta che ha toccato anche parti piuttosto personali della vita delle amiche. In particolare se l’è presa con Ilaria Galassi, rivelando che in passato quest’ultima le aveva chiesto il numero del suo chirurgo estetico.

Non solo, aveva anche svelato che Ilaria Galassi aveva ricevuto un particolare sconto dal medico grazie a lei. Nonostante Maria Monsè e la figlia Perla Maria siano state eliminate il 30 dicembre 2024, si torna a parlare di loro per via di una risposta da parte dello stesso chirurgo coinvolto – a distanza – nella vicenda. Nella scorsa puntata, il pubblico ha scelto di votare per eliminarle dopo che Alfonso Signorini ha fatto vedere al pubblico tutte le frecciate di Maria Monsè a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Ilaria Galassi, il chirurgo pubblica un video sui social e svela tutto: “Maria Monsè mi aveva contattato per…”

Per vendicarsi dall’essere stata nominata dalle Non è la Rai, Maria Monsè aveva svelato ai concorrenti del Grande Fratello di essere stata utile per un trattamento di favore da parte del chirurgo estetico nei confronti di Ilaria Galassi. Quest’ultima, però, ha subito negato tutto, dicendo di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con la Monsè prima del reality di Canale 5 e che anzi, a stento le aveva parlato in precedenza. I fatti della showgirl però erano diversi. Secondo lei Ilaria Galassi le aveva addirittura telefonato per avere il contatto del medico e “grazie alla sua amicizia” avrebbe poi ottenuto dei trattamenti gratis al viso.

Nelle ultime ore ha parlato il medico stesso, che tramite un video ha svelato come stanno davvero le cose: “Per onestà e sincerità fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria“, ha spiegato su Instagram, “accontentandolo con molto piacere. Si capisce anche dal commento di Maria sotto al post“. Secondo il chirurgo, quindi, la versione dei fatti della Monsè è quella corretta e ha confermato quanto la donna ha voluto rivelare agli altri concorrenti del Grande Fratello. I fan del programma si dividono tra chi ha dato della bugiarda alla Galassi e chi, invece, sostiene che la vendetta di Maria Monsè sia stata fuori luogo a prescindere.