Ilaria Macchia, compagna Giuliano Sangiorgi/ Chi è la sceneggiatrice mamma di Stella

Con Giuliano Sangiorgi ospite di Mara Venier a Domenica In non si può escludere che la discussione ricada sulla compagna Ilaria Macchia. Ma chi è la metà del cuore del frontman dei Negramaro? Scrittrice e sceneggiatrice, per quanto il suo lavoro l’abbia portata a conoscere dal di dentro il mondo dello spettacolo, Ilaria Macchia si è sempre tenuta molto alla larga dalla luce dei riflettori, distinguendo sempre tra professione e vita privata.

Ne è la prova anche il modo in cui la coppia ha gestito la propria relazione, tentando di mantenere sempre un certo riserbo a protezione della propria privacy. Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono diventati genitori di Stella nel 2018. Il suo arrivo ha portato ogni tanto papà e mamma a condividere qualche momento di tenerezza e felicità con i seguaci del cantante. Uno particolarmente toccante è stato quello vissuto in occasione del secondo compleanno di Stella, quando il cantante pugliese le ha dedicato una lettera da brividi…

Ilaria Macchia, compagna Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia non sono sposati, ma questo nulla toglie al valore della loro unione e alla grandezza del loro amore. Oltre al sentimento reciproco, il cantante dei Negramaro e la compagna condividono anche le origini: anche Ilaria Macchia, infatti, è salentina. La donna, nata il 3 agosto, è cresciuta in un paese vicino Lecce, di nome San Donato. In qualità di scrittrice e sceneggiatrice, carriera che ha intrapreso dopo aver studiato cinema al Centro Sperimentale di Roma, Ilaria Macchia ha preso parte a molti progetti di livello. Citiamo soltanto alcuni titoli come “Non è un paese per giovani” e “L’Attesa”. Come scrittrice ha esordito nel 2017 con il romanzo “Ho visto un uomo a pezzi”, in cui si parla delle tante opportunità nel percorso di ognuno per cambiare vita. A Domenica In Giuliano Sangiorgi fornirà altri dettagli sulla sua compagna?

