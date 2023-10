ILARIA MONGIOVÌ È LADY GAGA A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio la stronca: “Sei stata stridula!”

La puntata di Tale e Quale show 2023 del 6 ottobre ritrova sul palco Ilaria Mongiovì che deve interpretare Lady Gaga. Prima di vedere la sua esibizione ascoltiamo la preparazione della concorrente, che dovrà cantare ‘Born this way’.

Arriva il momento dell’esibizione sul palco di Tale e Quale, che conquista gli applausi di pubblico e giuria. La parola passa dunque alla giuria. Per Loretta Goggi: “Veramente brava! Lady Gaga è un’impresa, poi ballare pure e non poco”; Malgioglio: “Lady Gaga è meravigliosa, è potente, tu sei stata molto stridula nell’interpretarla. Tu sei molto brava ma non c’era nulla di Lady Gaga”. Panariello: “Sei passata da Noa a questo pezzo molto grintoso, ci sei riuscita, complimenti!”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tale e quale show 2023, 3a puntata/ Diretta, imitazioni e giudici: Malgioglio boccia Lamborghini e gli autori

Ilaria Mongiovì e la difficile prova: sarà Lady Gaga a Tale e Quale Show 2023

Ilaria Mongiovì sarà Lady Gaga nella terza puntata di Tale e Quale Show 2023. Il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno torna in diretta con una nuova imperdibile puntata. Come sempre al centro del programma i concorrenti vip con le imitazioni di grandi personaggi ed artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. Questa settimana la voce di Esmeralda dovrà confrontarsi con un vero e proprio mito della musica pop mondiale. Di chi parliamo? Naturalmente di Lady Gaga, la regina della musica pop che ha quasi oscurato Madonna. Una carriera straordinaria quella di Lady Gaga che con le sue canzoni è diventata una icona mondiale non solo nel mondo della musica, ma anche nella moda e nel cinema.

LORENZO LICITRA È DIODATO A TALE E QUALE SHOW 2023/ Fa piangere Loretta Goggi: "Meraviglioso!"

Tanti, tantissimi i brani di successo. Non è ancora stato comunicato il brano con cui dovrà confrontarsi la Mongiovì, ma possibile che la scelta ricada su “Shallow”, colonna sonora del film “A star is born” con cui ha trionfato durante i Premi Oscar. Una prova non facile per la Mongiovì che avrà l’occasione di mostrare ancora una volta tutto il suo immenso talento.

Ilaria Mongiovì e l’imitazione di Noa a Tale e Quale Show 2023

Sulle note di “Beautiful that way”, Ilaria Mongiovì ha portato in scena a Tale e Quale Show 2023 un’imitazione di Noa davvero emozionante. Standing ovation da parte del pubblico in sala a sancire che la Mongiovì è tra le rivelazioni della tredicesima edizione del fortunato varietà – talent show campione d’ascolti del venerdì sera. Accolta dagli applausi del pubblico con Carlo Conti che sottolinea “altra standing ovation sia dai compagni di viaggio che dalla giuria”, la ex voce di Ti lascio una canzone riceve i complimenti di tutta la giuria.

Luca Gaudiano è Lewis Capaldi a Tale e Quale Show 2023/ Ripeterà l'exploit dopo un primo e un secondo posto?

Loretta Goggi: “bravissima, sei melodiosa. La tua voce è molto simile nel trasmettere le emozioni e le sensazioni di Noa. Guarda che non è facile prendere una standing ovation senza balletto e senza movimento. Molti complimenti davvero col cuore”. Poi è la volta di Giorgio Panariello che ironizza su Cristiano Malgioglio per poi dare il suo giudizio: “a me è garbata tantissimo, canzone meravigliosa”. Infine il giudizio di Cristiano Malgioglio: “io adoro molto Noa, lei ha una voce appassionata, calda. Tu hai fatto un’ottima interpretazione, ma non ho sentito quel calore”.

Ecco il video con l’esibizione di Ilaria Mongiovì nei panni di Noa a Tale e Quale Show 2023:













© RIPRODUZIONE RISERVATA